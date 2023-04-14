США планують увести санкції проти Угорщини — Finance.ua
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США планують увести санкції проти Угорщини

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США планують увести санкції проти Угорщини
США планують увести санкції проти Угорщини
Конгресмени США розробляють новий пакет санкцій проти Угорщини. Це пов’язано з погіршенням відносин між двома країнами.
Про це пише The Guardian.
Новий законопроєкт зачепить колишніх урядовців і прихильників уряду, переважно пов’язаних із партією «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана.
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Закон перебуває на стадії підготовки з минулого року і, як очікується, буде представлений Конгресу вже наступного місяця. За джерелами видання, новий закон може отримати широку підтримку двох партій США у нижній палаті парламенту.
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Нагадаємо, критики вважають Орбана найближчим союзником володимира путіна у ЄС. Блокування його урядом вступу Швеції до НАТО ще більше зіпсувало відносини з Вашингтоном, Будапешт також відкладав заявку Фінляндії на вступ до кінця березня. Крім того, Угорщина заблокувала участь України в кількох зустрічах НАТО на найвищому рівні з 2017 року.
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Це не перший випадок, коли США запроваджують санкції проти осіб, наближених до Орбана. У 2014 році Вашингтон заборонив в’їзд до США багатьом угорським діячам, зокрема, голові Національної податкової служби через у корупції. Однак імена конкретних осіб не називалися.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
The page
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