G7 запровадить санкції проти російських алмазів у травні — Finance.ua
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G7 запровадить санкції проти російських алмазів у травні

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G7 запровадить санкції проти російських алмазів у травні
G7 запровадить санкції проти російських алмазів у травні
Країни G7 готують санкції проти алмазної галузі росії, зокрема, проти найбільшого видобувача «Алроса», на якого припадає близько третини світового ринку алмазної сировини.
Про це повідомляє The Economic Times з посиланням на джерела.
Обмеження стосуватимуться каміння вагою від одного карата. Новий пакет санкцій може бути прийнято під час зустрічі лідерів «Великої сімки» 19-21 травня в Японії перед ювелірною виставкою у Лас-Вегасі у червні.
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«Ми чули з різних джерел, що будуть нові санкції, і вони почнуться з великих діамантів. Однак ми не маємо жодного уявлення, в якій формі будуть запроваджені санкції. Це вплине на зайнятість робітників алмазної галузі у Сураті, а також у Саураштрі, Амрелі та Бхавнагарі (Індія. — Ред.)», — сказав голова Ради зі сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів (GJEPC) Віпул Шах.
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Видання зазначає, що зараз Індія може вільно експортувати необроблені камені, що надходять з росії, до США та інших країн G7, якщо вони проходять суттєві зміни в індійській галузі огранування і полірування діамантів.
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Нагадаємо, що раніше ЄС і США включили російську компанію «Алроса», на яку припадає 27% світової та 95% видобутку алмазів у рф, у списки санкцій. Пізніше п’ять країн-членів ЄС запропонували запровадити повну заборону на імпорт алмазів з росії. Однак Бельгія відхиляє таку пропозицію через ризик втрати 30% бізнесу.
Після початку війни росія знизила експорт алмазів на два ключові ринки — Європу та Індію — приблизно вдвічі. Однак через зростання цін на дорогоцінне каміння вартість імпорту значно зросла.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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