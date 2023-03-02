Україна вимагає санкцій на імпорт алмазів і каучуку з рф – Свириденко — Finance.ua

Україна вимагає санкцій на імпорт алмазів і каучуку з рф – Свириденко Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

Україна вимагає санкцій на імпорт алмазів і каучуку з рф – Свириденко

Україна вимагає запровадити санкції на імпорт російських алмазів і синтетичного каучуку, від якого російський бюджет щороку отримує $2 млрд.

Про це в ефірі телемарафону розповіла Юлія Свириденко, перша віцепрем’єр-міністр — міністерка економіки.

Для цього уряд країни співпрацює на рівні G7. Іншими пріоритетами залишаються санкційні удари по російських пропагандистах, банках, які обслуговують ВПК рф, металургійній промисловості. Україна домовляється про посилення візових обмежень для прихильників режиму агресора.

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«Найбільший ефект ми очікуємо від віддзеркалення секторальних санкцій», — зауважила Свириденко.

Під дію санкцій підпадають сотні російських банків, тисячі фінансових установ, кредитних організацій, страхових компаній та інвестиційних фондів, які фінансують війну.

Фінансовий сектор є найчутливішим для партнерів України, але дуже необхідним для України, додала перша віцепрем’єр.

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«Ми використовуємо всі доступні нам інструменти для того, щоб заблокувати російські банки та припинити діяльність іноземних фінансових установ на території росії», — підкреслила Свириденко.

Також необхідно посилювати санкційний тиск на «Росатом» і атомну енергетику рф. Країна-агресор повинна втратити місце глобального експортера на світовому енергетичному ринку.

Разом із партнерами по коаліції Україна виявляє обхід санкцій. Свириденко нагадала, що ЄС уже запровадив обмежувальні заходи в 10 пакеті санкцій проти третіх країн, зокрема Ірану, які дають змогу росії обходити санкції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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