ЄС змінює підхід щодо санкцій проти росії — Finance.ua

ЄС змінює підхід щодо санкцій проти росії Сьогодні 16:33

Брюссель переключає свою увагу на прийняття нових санкцій проти росії на забезпечення дотримання вже існуючих. У поле уваги потраплять і треті країни.

Про це заявив спеціальний представник ЄС щодо реалізації санкцій Девід О’Салліван, повідомля Politico.

«ЄС неймовірно ефективно розгорнув 10 далекосяжних і безпрецедентних пакетів санкцій проти росії», — сказав О’Салліван. Але тепер, за його словами, «ми маємо зосередитися на реалізації та боротьбі з обходом».

О’Салліван зазначив, що у деяких відносинах необхідно структурно перебудуватися. «Моя роль зараз полягає в тому, щоб забезпечити їхнє ефективне виконання, а не обхід через треті країни», — додав він.

О’Салліван сказав, що вже зв’язався з країнами, які росія може використати для обходу санкцій. «Співпраця та участь у діалозі з третіми країнами, які можуть бути використані як платформа для обходу, життєво важлива. Я вже розпочав свою роботу, відвідавши Об’єднані Арабські Емірати разом з моїми колегами зі США та Великобританії. Плануються подальші візити».

Як зазначає видання, санкції мали менший вплив, ніж сподівалися лідери блоку. Зокрема, вартість російського експорту до ЄС збільшилася у 2022 році порівняно з попереднім роком, в основному через вищі ціни на енергоносії та сировину.

Крім того, незважаючи на широкомасштабні санкції щодо запасних частин для літаків, російський перевізник «Аерофлот» все ще літає — його літаки ремонтуються та обслуговуються в Туреччині.

Російська оборонна промисловість замінила деталі, що підпадають під санкції, товарами подвійного призначення і перепрофільованими споживчими товарами. На території росії витягують мікрочіпи з тостерів, щоб використовувати їх для своїх керованих ракет.

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