США продовжили до кінця 2023 року низку санкцій проти росії — Finance.ua

США продовжили до кінця 2023 року низку санкцій проти росії Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

США продовжили до кінця 2023 року низку санкцій проти росії

Президент США Джо Байден своїм указом у середу продовжив до кінця 2023 року дію надзвичайного стану, запровадженого ще у 2014 році після російської агресії проти України, та пов’язані з ним санкційні обмеження проти рф.

Текст указу оприлюднений на сайті Білого дому.

Надзвичайний стан у зв’язку із ситуацією в Україні було запроваджено ще 6 березня 2014 року указом тодішнього президента США Барака Обами. Відтоді його дію було кілька разів розширено — зокрема 21 лютого 2022-го, після визнання росією правосуб’єктності терористичних утворень «Л/ДНР».

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Крім того, у грудні 2014 року та вересні 2018-го президенти США запровадили додаткові санкційні заходи.

«Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів. З цієї причини надзвичайний стан... був продовжений до кінця цього року», — йдеться в указі Байдена.

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Нагадаємо, 24 лютого Сполучені Штати оголосили про запровадження нових санкцій проти росії у річницю військового вторгнення в Україну. Санкції запроваджені проти понад 200 фізичних та юридичних осіб, включаючи як російських, так і третіх країн у Європі, Азії та на Близькому Сході, які підтримують військові зусилля росії.

Крім того, президент США Джо Байден підписав указ про запровадження мит у розмірі 200% на імпорт алюмінію з росії, яка є другим у світі виробником цього металу.

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Українська правда За матеріалами:

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