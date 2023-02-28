У Мінфіні США розповіли про стратегію санкцій проти рф цього року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Мінфіні США розповіли про стратегію санкцій проти рф цього року

Казна та Політика
32
У Мінфіні США розповіли про стратегію санкцій проти рф цього року
У Мінфіні США розповіли про стратегію санкцій проти рф цього року
США у 2023 році буде намагатись завадити росії ухилятись від запроваджених проти неї санкцій.
Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.
«Оскільки ви бачили наші нові дії минулого тижня, ми не відпочинемо, поки війна не закінчиться», — зазначила міністр.
Читайте також
За її словами, центральною частиною стратегії США в 2023 році буде спроба завадити росії ухилитися від запроваджених санкцій.
«Ми покращимо координацію з нашими союзниками. Ми орієнтуємось на товари подвійного призначення, які росія переробляє та використовує для своїх військових зусиль. І ми підвищимо тиск на компанії та юрисдикції, які сприяють в ухиленні від санкцій», — пояснила Єллен.
Місце для вашої реклами
За її словами, США не вагаються використовувати свої органи влади для покарання суб’єктів, які допомагають рф ухилитися від вже запроваджених санкцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.