У Мінфіні США розповіли про стратегію санкцій проти рф цього року — Finance.ua

У Мінфіні США розповіли про стратегію санкцій проти рф цього року Сьогодні 11:13 — Казна та Політика

У Мінфіні США розповіли про стратегію санкцій проти рф цього року

США у 2023 році буде намагатись завадити росії ухилятись від запроваджених проти неї санкцій.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США

«Оскільки ви бачили наші нові дії минулого тижня, ми не відпочинемо, поки війна не закінчиться», — зазначила міністр.

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За її словами, центральною частиною стратегії США в 2023 році буде спроба завадити росії ухилитися від запроваджених санкцій.

«Ми покращимо координацію з нашими союзниками. Ми орієнтуємось на товари подвійного призначення, які росія переробляє та використовує для своїх військових зусиль. І ми підвищимо тиск на компанії та юрисдикції, які сприяють в ухиленні від санкцій», — пояснила Єллен.

За її словами, США не вагаються використовувати свої органи влади для покарання суб’єктів, які допомагають рф ухилитися від вже запроваджених санкцій.

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