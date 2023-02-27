Підсанкційних росіян зобов’язали повідомити про свої активи в ЄС для їхнього блокування — Finance.ua
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Підсанкційних росіян зобов’язали повідомити про свої активи в ЄС для їхнього блокування

Фондовий ринок
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Підсанкційних росіян зобов’язали повідомити про свої активи в ЄС для їхнього блокування
Підсанкційних росіян зобов’язали повідомити про свої активи в ЄС для їхнього блокування
Європейська Рада зобов’язала підсанкційних громадян росії повідомили про свої активи в ЄС, а також співпрацювати для їхнього блокування.
Про це повідомляє офіційний журнал ЄС.
Зазначається, що Європейська Рада зобов’язала всіх осіб та організації, включені до антиросійських санкційних списків, повідомити національні та європейські регулятори про свої активи в країнах ЄС.
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Крім того, росіян зобов’язали співпрацювати з місцевою владою для блокування їхніх активів.
У постанові Євроради наголошується, що фізичні та юридичні особи з санкційних списків повинні звернутися в органи ЄС не пізніше ніж за шість тижнів після введення санкцій.
Невиконання цих вимог в ЄС будуть розглядати, як ухиляння від санкцій.
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Нагадаємо, країни Європейського Союзу погодили десятий пакет санкцій проти росії. Це сталось рівно через рік із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Санкції передбачають, серед іншого, жорсткіші обмеження на експорт до росії продукції подвійного призначення та технологій, цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або постачають безпілотники, що використовуються росією у війні, а також заходи протидії російської дезінформації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
ua.news
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