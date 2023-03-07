США і Євросоюз опрацьовують санкції проти алмазної галузі росії – Держдеп — Finance.ua
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США і Євросоюз опрацьовують санкції проти алмазної галузі росії – Держдеп

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США і Євросоюз опрацьовують санкції проти алмазної галузі росії – Держдеп
Представники уряду Сполучених Штатів і керівництва ЄС провели зустріч з керівниками компаній алмазної промисловості й торгівлі щодо запровадження ефективних обмежень проти алмазної індустрії рф.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США.
«Сьогодні посол Джеймс О’Браєн приєднався до заступника гендиректора й головного спеціаліста з контролю правил торгівлі Єврокомісії Деніса Редоннета, щоб обговорити з провідними офісами торгівлі алмазами, а також виробниками, лабораторіями та галузевими торговими асоціаціями в США та Європі важливість долучення алмазної промисловості до майбутніх заходів з імпортного контролю, пов’язаних з росією, включно з полірованими діамантами», — зазначається в повідомленні.
При цьому уточнюється, що це питання було виділене, зокрема, в недавній заяві лідерів G7, адже росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі діамантами. Тож, зауважили в американському відомстві, існує необхідність запровадження найбільш ефективних і впливових способів перервати цей потік доходів для рф.
"Сполучені Штати і Європейський Союз залишаються відданими тому, щоби накласти на росію економічні наслідки через неспровоковану війну в Україні",- підкреслюється в заяві.
Країни Заходу послідовно посилюють санкційний тиск на рф.
У понеділок прокуратура Швейцарії висунула обвинувачення чотирьом співробітникам швейцарського підрозділу російського «газпромбанку» через підозру у причетності до «відмивання» мільйонів доларів з таємних статків президента рф володимира путіна.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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