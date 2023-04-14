США планируют ввести санкции против Венгрии — Finance.ua

США планируют ввести санкции против Венгрии Сегодня 15:45 — Мир

США планируют ввести санкции против Венгрии

Конгрессмены США разрабатывают новый пакет санкций против Венгрии. Это связано с ухудшающимися отношениями между двумя странами.

Об этом пишет The Guardian.

Новый законопроект затронет бывших чиновников и сторонников правительства, преимущественно связанных с партией «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана.

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Закон находится на стадии подготовки с прошлого года и, как ожидается, будет представлен Конгрессу уже в следующем месяце. По источникам издания, новый закон может получить широкую поддержку двух партий США в нижней палате парламента.

Напомним, критики считают Орбана ближайшим союзником владимира путина в ЕС. Блокирование его правительством вступления Швеции в НАТО еще больше испортило отношения с Вашингтоном, Будапешт также откладывал заявку Финляндии на вступление до конца марта. Кроме того, Венгрия заблокировала участие Украины в нескольких встречах НАТО на самом высоком уровне с 2017 года.

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Это не первый случай, когда США вводят санкции против лиц, приближенных к Орбану. В 2014 году Вашингтон запретил въезд в США многим венгерским деятелям, в частности, главе Национальной налоговой службы из-за коррупции. Однако имена конкретных лиц не назывались.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The page По материалам:

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