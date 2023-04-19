Венгрия запретила импорт 25 агропродуктов из Украины — Finance.ua
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Венгрия запретила импорт 25 агропродуктов из Украины

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Венгрия запретила импорт 25 агропродуктов из Украины
Венгрия запретила импорт 25 агропродуктов из Украины
Венгрия расширила список запрещенной для импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Ведены ограничения на 25 продуктов и зерновых.
Об этом пишет Hirado.hu.
Согласно решению правительства Венгрии, запрет распространяется на зерновые культуры, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед и некоторые виды мяса. Ограничения продлятся до 30 июня. В Венгрии объясняют такие меры защитой местных фермеров и потребителей.
При этом страна не запрещает транзит продуктов из Украины, то есть их можно будет перемещать через Венгрию, однако соответствующие органы будут проверять их на границе, следить за ними с помощью электронных устройств и патрулей.
Перевозчиков, нарушающих правила, могут оштрафовать, а штраф может достигать даже полной стоимости груза.
Венгрия может продлить запрет импорта зерна из Украины после 30 июня.
Добавим, что запрет на импорт зерна из Украины также ввела Польша, но разрешила транзит.
Кроме того, введение запретов на импорт рассматривают в Словакии и Румынии.
По материалам:
РБК-Україна
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