Венгрия запретила импорт 25 агропродуктов из Украины — Finance.ua

Венгрия запретила импорт 25 агропродуктов из Украины Сегодня 16:34

Венгрия запретила импорт 25 агропродуктов из Украины

Венгрия расширила список запрещенной для импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Ведены ограничения на 25 продуктов и зерновых.

Об этом пишет Hirado.hu

Согласно решению правительства Венгрии, запрет распространяется на зерновые культуры, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед и некоторые виды мяса. Ограничения продлятся до 30 июня. В Венгрии объясняют такие меры защитой местных фермеров и потребителей.

При этом страна не запрещает транзит продуктов из Украины, то есть их можно будет перемещать через Венгрию, однако соответствующие органы будут проверять их на границе, следить за ними с помощью электронных устройств и патрулей.

Перевозчиков, нарушающих правила, могут оштрафовать, а штраф может достигать даже полной стоимости груза.

Венгрия может продлить запрет импорта зерна из Украины после 30 июня.

Добавим, что запрет на импорт зерна из Украины также ввела Польша , но разрешила транзит.

Кроме того, введение запретов на импорт рассматривают в Словакии и Румынии.

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