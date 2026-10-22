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Энергия украинского бизнеса: в Киеве обсудили инвестиции, ответственность, технологии и стратегии развития

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Энергия украинского бизнеса: в Киеве обсудили инвестиции, ответственность, технологии и стратегии развития
Энергия украинского бизнеса: в Киеве обсудили инвестиции, ответственность, технологии и стратегии развития
13 октября 2026 года в Киеве состоялся бизнес-бранч «Энергия бизнеса: устойчивость и развитие», организованный бизнес-изданием «ПЕРВЫЙ БИЗНЕСНЫЙ | BIZ «.
Мероприятие объединило владельцев компаний, руководителей, инвесторов и экспертов для обсуждения практических решений, помогающих украинскому бизнесу работать и развиваться в условиях войны. Площадкой встречи стал ресторан Veranda on the River.
«Мы живем в то время, когда вести бизнес в Украине — это уже проявление смелости. Каждый день украинские предприниматели сталкиваются с новыми вызовами: война, экономическая неопределенность, кадровый дефицит, энергетические риски, изменения рынков и потребительских настроений. Но, несмотря на все, украинский бизнес продолжает работать, инвестировать, создавать рабочие места, поддерживать людей и находить новые возможности для развития», — отметила соучредитель издания Виктория Штейнберг.

Люди и корпоративная ответственность

Энергия украинского бизнеса: в Киеве обсудили инвестиции, ответственность, технологии и стратегии развития
Программу открыла Екатерина Тюри, HRD ресторанов Veranda/Fenix, с выступлением о роли команд, корпоративной культуры и технологий.
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Панель «Корпоративная социальная ответственность: от помощи до бизнес-стратегии» была посвящена поддержке ветеранов, инклюзивности, развитию общин и системным социальным программам.
Энергия украинского бизнеса: в Киеве обсудили инвестиции, ответственность, технологии и стратегии развития
Модератор — Дарья Сухенко (Trembita PR Agency). Участники: Валентина Йовенко (Аптека 9−1-1), Елена Крекнина (AXOR INDUSTRY), Артем Гончаренко (Институт ветеранов КНУБА), Кристина Ивченко (NOVUS).

Инвестиции: куда направлять капитал

Энергия украинского бизнеса: в Киеве обсудили инвестиции, ответственность, технологии и стратегии развития
Во время дискуссии «Свободный капитал во время неопределенности: куда инвестировать бизнес?» сравнивали ОВГЗ, банковские инструменты, землю, недвижимость, реинвестирование и венчурные инвестиции.
Модератор — Тарас Козак, президент инвестиционной группы «УНИВЕР». Спикеры: Андрей Усенко («Твой Круг», «Мястория»), Тарас Кириченко (TOLOKA.VC), Михаил Пацан — предприниматель и инвестор.
В центре обсуждения — доходность, риски, ликвидность и диверсификация капитала.

Технологическая независимость и цифровизация

Энергия украинского бизнеса: в Киеве обсудили инвестиции, ответственность, технологии и стратегии развития
Александр Власишен, CEO и соучредитель «ГенКод Диагностик», рассказал о развитии генетических исследований в Украине и преимуществах собственной лабораторной инфраструктуры.
Энергия украинского бизнеса: в Киеве обсудили инвестиции, ответственность, технологии и стратегии развития
Владимир Новиков, CPO Medoc ТТН, представил возможности цифровизации документооборота, автоматизации процессов и эффективного управления данными.

Юридическая безопасность бизнеса

На юридической панели обсудили налоговые и уголовно-правовые риски, проверки, защиту активов и превентивные механизмы юридической безопасности.
Энергия украинского бизнеса: в Киеве обсудили инвестиции, ответственность, технологии и стратегии развития
Модератор — Надежда Шуляк, управляющий партнер АО «Краун».
Участники: Анна Щенникова (Shchennikova & Partners), Денис Терещенко (ALERTES), Маргарита Федорова (Fedorova LawFirm).

Коммуникации и репутация

Завершающая панель была посвящена доверию, кризисным коммуникациям и репутационным рискам.
Энергия украинского бизнеса: в Киеве обсудили инвестиции, ответственность, технологии и стратегии развития
Модератор — Дмитрий Чепур (Mind UA). Спикеры: Анастасия Гриневич (AB InBev Efes Ukraine), Дмитрий Самолюк («Мы — Украина»), Любовь Подгорная (ООО «МСП», MSP: Mastery Presents), Виктор Иванченко (Megapolis+), Лилия Олейник (общественный деятель).

Партнерства как основа развития

Организаторы Виктория Штейнберг и Юрий Атанов подчеркнули, что цель бизнес-бранчей — создавать простор для профессионального диалога, обмена опытом и новых партнерств.
Генеральный партнер — телеканал «Мы — Украина +». Ведущая мероприятия — Карина Шевченко.
Партнер мероприятия и локация — ресторан Veranda on the River. Водный партнер — AQUA Миргород. Подарочный партнер — BROCARD, крупнейшая в Украине парфюмерно-косметическая сеть в сегменте luxury.
Энергия украинского бизнеса: в Киеве обсудили инвестиции, ответственность, технологии и стратегии развития
Среди партнеров мероприятия: Твоє Коло, Principessa Jewellery Group, Yamagiwa, BARAKA, AB InBev Efes Ukraine, Сеть аптек «9−1-1», Linkos Group, MSP (Mastery Presents), Shchennikova & Partners Law office, ГенКод Диагностик, Адвокатское объединение ALERTES, AXIMUS LAW FIRM, Detailing 4К.
Информационную поддержку мероприятия оказывают: «Мы-Украина+», «Мы-Украина», РБК-Украина, 33 канал, Mind UA, медиахолдинг «Апостроф», «Комментарии», Delo.ua, «Минфин», Finance.ua, SPEKA, «Деловая столица», Marie Claire Ukraine. Business PRO, GLORY Magazine, Best People Club, BUT.IN.UA, Super Lady, Infovision, ProfBuild, Power Mental Health / Mental Innovation Group, Trembita PR Agency, Рекламный холдинг Megapolis+ Бизнес-издание «ПЕРВЫЙ БИЗНЕСОВЫЙ | BIZ» продолжает развивать платформу для профессиональной коммуникации, обмена опытом и усиления сотрудничества между представителями украинского бизнеса.
По материалам:
Finance.ua
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