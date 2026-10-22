Энергия украинского бизнеса: в Киеве обсудили инвестиции, ответственность, технологии и стратегии развития

13 октября 2026 года в Киеве состоялся бизнес-бранч «Энергия бизнеса: устойчивость и развитие», организованный бизнес-изданием«ПЕРВЫЙ БИЗНЕСНЫЙ | BIZ «.
Мероприятие объединило владельцев компаний, руководителей, инвесторов и экспертов для обсуждения практических решений, помогающих украинскому бизнесу работать и развиваться в условиях войны. Площадкой встречи стал ресторан Veranda on the River.
«Мы живем в то время, когда вести бизнес в Украине — это уже проявление смелости. Каждый день украинские предприниматели сталкиваются с новыми вызовами: война, экономическая неопределенность, кадровый дефицит, энергетические риски, изменения рынков и потребительских настроений. Но, несмотря на все, украинский бизнес продолжает работать, инвестировать, создавать рабочие места, поддерживать людей и находить новые возможности для развития», — отметила соучредитель издания Виктория Штейнберг.
Люди и корпоративная ответственность
Программу открыла Екатерина Тюри, HRD ресторанов Veranda/Fenix, с выступлением о роли команд, корпоративной культуры и технологий.
Завершающая панель была посвящена доверию, кризисным коммуникациям и репутационным рискам.
Модератор — Дмитрий Чепур (Mind UA). Спикеры: Анастасия Гриневич (AB InBev Efes Ukraine), Дмитрий Самолюк («Мы — Украина»), Любовь Подгорная (ООО «МСП», MSP: Mastery Presents), Виктор Иванченко (Megapolis+), Лилия Олейник (общественный деятель).
Партнерства как основа развития
Организаторы Виктория Штейнберг и Юрий Атанов подчеркнули, что цель бизнес-бранчей — создавать простор для профессионального диалога, обмена опытом и новых партнерств.
Генеральный партнер — телеканал «Мы — Украина +». Ведущая мероприятия — Карина Шевченко.
Партнер мероприятия и локация — ресторан Veranda on the River. Водный партнер — AQUA Миргород. Подарочный партнер — BROCARD, крупнейшая в Украине парфюмерно-косметическая сеть в сегменте luxury.
Среди партнеров мероприятия: Твоє Коло, Principessa Jewellery Group, Yamagiwa, BARAKA, AB InBev Efes Ukraine, Сеть аптек «9−1-1», Linkos Group, MSP (Mastery Presents), Shchennikova & Partners Law office, ГенКод Диагностик, Адвокатское объединение ALERTES, AXIMUS LAW FIRM, Detailing 4К.
Информационную поддержку мероприятия оказывают: «Мы-Украина+», «Мы-Украина», РБК-Украина, 33 канал, Mind UA, медиахолдинг «Апостроф», «Комментарии», Delo.ua, «Минфин», Finance.ua, SPEKA, «Деловая столица», Marie Claire Ukraine. Business PRO, GLORY Magazine, Best People Club, BUT.IN.UA, Super Lady, Infovision, ProfBuild, Power Mental Health / Mental Innovation Group, Trembita PR Agency, Рекламный холдинг Megapolis+ Бизнес-издание «ПЕРВЫЙ БИЗНЕСОВЫЙ | BIZ» продолжает развивать платформу для профессиональной коммуникации, обмена опытом и усиления сотрудничества между представителями украинского бизнеса.