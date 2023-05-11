НАПК уже внесло 25 мировых компаний в перечень международных спонсоров войны — Finance.ua

НАПК уже внесло 25 мировых компаний в перечень международных спонсоров войны Сегодня 19:48 — Фондовый рынок

НАПК уже внесло 25 мировых компаний в перечень международных спонсоров войны

С начала широкомасштабного вторжения россии в Украину Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны 25 ведущих компаний мира.

Об этом ведомство сообщает в Телеграме.

«НАК уже внесло 25 ведущих компаний мира в перечень международных спонсоров войны с начала широкомасштабного вторжения государства-террориста рф в Украину. От производителей женской косметики и пищевых продуктов до банков и нефтеперевозчиков попали в перечень из-за того, что продолжают вести бизнес в россии, платить налоги, финансируя убийства украинцев», — говорится в сообщении.

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В НАПК объясняют, что кроме налогов, поступающих в бюджет рф, за которые затем в том числе содержится российская армия, по российскому законодательству такие корпорации вынуждены содействовать призыву работников в армию и быть привлеченными ресурсами к мобилизационным мерам.

К тому же, российскими подразделениями иностранных компаний руководят российские менеджеры, которые в основном публично поддерживают войну против Украины.

«Стратегия россии по превращению международного бизнеса в соучастников войны последовательна. Мобилизация, льготные кредиты военным, далее дополнительные „военные“ налоги. Этот список будет расти, еще больше втягивая каждый бренд в войну и ограничивая пути к выходу», — отмечают в ведомстве.

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Также напоминают, что некоторые известные корпорации до сих пор не могут избавиться от последствий сотрудничества с гитлеровским режимом, даже спустя десятки лет.

«Цель НАПК — сделать так, чтобы таким компаниям было репутационно невыгодно сотрудничать с агрессором, они закрыли свой бизнес в россии и осознали позицию всего цивилизованного и демократического мира», — говорится в сообщении.

В НАПК объясняют, что все внесенные в перечень международных спонсоров войны компании попадают в известную базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками. Этой базой данных пользуются международные инвесторы и другие компании.

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Поэтому, когда НАПК вносит компанию в список, она автоматически отображается в базе данных красным цветом. Таким образом, тот, кто хочет сотрудничать с такой компанией, видит, что это очень рискованно репутационно и финансово.

«Некоторые известные компании после внесения в список спонсоров войны уже заявили, что это напрямую повлияло на их экономические показатели. Мы же надеемся, что это повлияет на их позицию по работе в рф», — отмечают в НАПК.

Также в ведомстве предлагают отправлять на почту info@nazk.gov.ua материалы, которые являются доказательствами продажи российских подсанкционных товаров в Украине.

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Укрінформ По материалам:

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