Одного из крупнейших китайских производителей авто отнесли к международным спонсорам войны — Finance.ua

Одного из крупнейших китайских производителей авто отнесли к международным спонсорам войны Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Одного из крупнейших китайских производителей авто отнесли к международным спонсорам войны

Great Wall Motor в перечень международных спонсоров войны. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло крупную китайскую частную автомобилестроительную компанию

Основной причиной такого решения является нежелание компании уходить с российского рынка и ее планы дальнейшего расширения бизнеса в этом государстве.

Great Wall Motor является восьмым по величине производителем автомобилей в Китае. 55,78% акций компании принадлежит китайскому миллиардеру Вэй Цзяньцзюнь (Wei Jianjun). GWM производит и продает автомобили под такими брендами, как GWM, Haval, WEY, TANK, POER, ORA.

«После полномасштабного российского военного вторжения в Украину многие международные компании решили покинуть российский рынок, в то время как Great Wall Motor заявляет, что не имеет ближайших планов выхода из россии и рассматривает долгосрочную перспективу своих инвестиций в этот рынок в размере более 3 миллиардов юаней (472 млн дол.). США)», — отметили в НАПК со ссылкой на данные правления компании.

При этом по состоянию на 2023 год для Great Wall Россия является самым большим рынком сбыта за пределами Китая. В прошлом году на страну пришлось почти 30% доходов Great Wall за границей.

Также с 2019 года в россии работает первый зарубежный завод компании по полноценному производству автомобилей. В Туле производят кроссоверы HAVAL F7 и HAVAL F7x, HAVAL JOLION и рамный внедорожник HAVAL H9.

В 2022 году компания Great Wall Motor представила на российский рынок новый бренд Tank и планирует привезти пикап Poer KingKong, а в 2023 году на рынок россии выйдут внедорожники модели T300 и Т500.

Также в россии работают 115 дилерских центров Great Wall Motor.

По результатам 2022 года на авторынке россии завод «Хавейл Мотор Мануфекчуринг Рус» занимает второе место по объему чистой прибыли — $340 млн. В то же время Great Wall Motor планирует увеличить продажу своей продукции на 50,9% — до 1,6 млн единиц, что указывает на намерения компании уплачивать значительные налоги в бюджет россии.

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