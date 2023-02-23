Auchan включили в список международных спонсоров войны — Finance.ua

Auchan включили в список международных спонсоров войны
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) включило французскую корпорацию Auchan в список международных спонсоров войны из-за ее всесторонней поддержки российской войны против Украины.
Как отмечает НАПК, «Ашан» после полномасштабного вторжения россии в Украину продолжил работать на российском рынке и отказался присоединиться к бойкоту этого террористического государства.
«Согласно расследованиям LeMonde и Bellingcat, Auchan активно участвует в войне против Украины, поставляя товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи мирным жителям, и помогает с мобилизацией в россии. Вот почему Auchan под видом „Ашан россия“ является прямым спонсором войны против Украины», — говорится в сообщении.
Французский Auchan Holding еще в начале полномасштабного вторжения рф в Украину заявил, что не намерен уходить из россии, якобы заботясь о рабочих местах.
Недавно Insider, le Monde и Bellingcat опубликовали расследование, обнаружившее, что французская сеть супермаркетов «Ашан» в россии помогает оккупантам с товарами на фронте под видом гуманитарной помощи и собирает данные о своих сотрудниках для их мобилизации. В частности, после объявления мобилизации, сеть помогала российским военкоматам выполнять норму: прямо на рабочем месте сотрудникам вручали повестки и предлагали уволиться.
Согласно международному праву, гумпомощью во время международных конфликтов считается только помощь мирному населению.
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