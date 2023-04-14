Украина внесла Xiaomi в перечень международных спонсоров войны — Finance.ua

Украина внесла Xiaomi в перечень международных спонсоров войны Сегодня 11:15 — Фондовый рынок

Украина внесла Xiaomi в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Компанию внесли в список международных спонсоров войны из-за продолжения работы в россии после начала большой войны. Кроме того, Xiaomi до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в россии.

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С 2018 года и по сей день Xiaomi занимает первое место по продажам в интернет-магазинах агрессора, а также имеет обширную сеть официальных авторизованных розничных магазинов Mi Store по всей стране.

Xiaomi увеличила поставки в рф на 39% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим — то есть, пока шла большая война. В 2022 году Xiaomi удвоила свою долю рынка: в июле 2022 года Xiaomi и ее суббренд POCO вместе занимали 42% российского рынка смартфонов и занимали первое место по объему продаж.

российский рынок для китайской компании чрезвычайно важен, поэтому Xiaomi не объявляла о своих планах по выходу из россии, хотя и с весны прошлого года не вела маркетинговую деятельность в государстве-агрессоре.

По официальным данным, в 2021 году российское подразделение Xiaomi получило выручку на 202 млн долл., с которых затем уплачиваются налоги, на которые рф содержит свою армию.

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Сейчас Xiaomi активно восстанавливает набор персонала в российские офисы и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов, что свидетельствует о намерениях компании восстановить полноценное присутствие в россии.

Следовательно, Xiaomi Corporation спонсирует военную агрессию, отмечают в НАПК.

В агентстве также напомнили, что в 2021 году компания стала лидером по объему производства смартфонов в мире, производит бытовую технику, планшеты, смарт-часы, программное обеспечение, электросамокаты, электровелосипеды и многое другое.

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Економічна Правда По материалам:

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