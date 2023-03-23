Признают так называемые «л/днр» и помогают рф: Raiffeisen Bank внесли в перечень международных спонсоров войны — Finance.ua

Признают так называемые «л/днр» и помогают рф: Raiffeisen Bank внесли в перечень международных спонсоров войны Сегодня 16:43 — Фондовый рынок

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Об этом передает НАПК.

Как сообщили в НАПК, Raiffeisen Bank International — одна из крупнейших австрийских банковских групп ведет работу в 14 странах Центральной и Восточной Европы, обслуживая 17,2 миллиона клиентов. Основанием для внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что кроме того, что после полномасштабного вторжения рф в Украину банк продолжил работать в россии, Raiffeisen еще и официально признал так называемые «днр» и «лнр».

Raiffeisen работает в рф с 1996 года и входит в список системно важных российских банков, что подчеркивает его важность для экономики россии, которая борется с санкциями демократического мира.

"Кроме того, что Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в рф, банк еще и на 200% воспользовался санкциями, приведшими к выходу с российского рынка его конкурентов. На сегодняшний день Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские предприятия проводят операции в долларах и евро, таким образом, банк получает огромные доходы, из которых затем финансирует бюджет страны-агрессора своими налогами.

Так, осенью 2022 года отчетность показала, что в третьем квартале российский Райффайзен Банк обновил рекорд чистой прибыли, заработав 790 млн евро. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в четыре раза. На дочернее российское представительство банка пришлось почти 70% чистой прибыли всей группы.

В российский бюджет в 2022 году банк уплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет рф 559 млн евро. Это равно стоимости около 95 ракет «Калибр», которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города", — добавили в НАПК.

В частности, как сообщает Агентство, Raiffeisen не только официально признает так называемые Донецкую и Луганскую «народные республики» через свое российское представительство, но предоставляет выгодные условия кредитования российским оккупантам (кредитные каникулы и льготные кредиты), фактически вознаграждая российских военных за их военные преступления. К тому же банк подыгрывает российской пропаганде, называя войну «специальной военной операцией».

Национальный банк Украины констатирует отсутствие прогресса для принятия решений по выходу банка с российского рынка. Напротив, Raiffeisen Bank остается активным участником банковского рынка россии, конкурируя за увеличение кредитного портфеля. Таким образом, все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в россии означают прямую поддержку и спонсирование терроризма, резюмировали в НАПК.

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