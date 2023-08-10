НАПК внесло крупнейшую в мире алкогольную компанию Bacardi в перечень международных спонсоров войны — Finance.ua

НАПК внесло крупнейшую в мире алкогольную компанию Bacardi в перечень международных спонсоров войны Сегодня 12:18 — Фондовый рынок

НАПК внесло крупнейшую в мире алкогольную компанию Bacardi в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает вести бизнес в россии и активно ищет там новых сотрудников.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Bacardi Limited - крупнейшая частная международная алкогольная компания в мире, ее продукция продается более чем в 170 странах. Среди известных брендов компании есть бренди Baron Otard, D’USSÉ; джин Bombay; ром Bacardi; текила Cazadores; водка Grey Goose, Eristoff; виски Dewar’s, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel’s Envy и другие напитки (Martini, St-Germain, Bénédictine).

В общей сложности Bacardi владеет более 200 торговыми марками, среди которых одноименный с фирменным названием компании ром, который является самым продаваемым ромовым брендом в мире.

После полномасштабного вторжения россии в Украину Bacardi объявила об остановке экспорта в рф и прекращении вложений в рекламу, но позже эта часть сообщения исчезла из ее официального заявления. Таким образом, компания продолжила поставлять свою продукцию в рф на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях.

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Выход ряда ведущих международных владельцев брендов с российского алкогольного рынка снизил конкуренцию и создал возможности для оставшихся. Так, воспользовавшись ситуацией, российское подразделение компании «Бакарди рус» импортировало товаров на $169 млн за год войны в Украине. Согласно данным на сайте Федеральной налоговой службы рф, выручка «Бакарди рус» в 2022 году выросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублей, а чистая прибыль — до 4,7 млрд: это на 206,5% больше, чем в 2021 году (1,5 млрд рублей), налог на прибыль в бюджет агрессора уплачен на сумму свыше 12 млн дол. США.

Таким образом, Bacardi Limited продолжает платить значительные налоги в бюджет России, поддерживать ее экономику и спонсировать агрессию против Украины.

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