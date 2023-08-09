Производитель алкоголя Bacardi продолжает развивать бизнес в рф и нанимает новых сотрудников — WSJ Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

Производитель алкоголя Bacardi за последний год поставил продукции в рф на миллионы долларов, что увеличило его доходы и доходы в россии.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Это происходит, несмотря на то, что многие компании-производители алкоголя вывели свой бизнес из россии в ответ на войну.

В Bacardi не ответили на просьбу газеты о комментарии.

«Выход с алкогольного рынка нескольких ведущих международных брендов снизил конкуренцию и создал возможности для оставшихся, а также для местных компаний», — сказал WSJ аналитик IWSR, занимающийся мониторингом индустрии напитков, Иван Коларов.

Так, за 12 месяцев, закончившихся 30 июня, «Бакарди Рус», российское подразделение компании, поставило продукции на 169 миллионов долларов, включая водку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, текилу Patrón и шотландский виски Dewar’s.

В 2022 году ее годовой доход подскочил на 8,5% до 30 миллиардов рублей (314 миллионов долларов), а прибыль достигла 4,7 миллиарда рублей (около 48 миллионов долларов), по сравнению с 1,5 миллиарда рублей (15 миллионов долларов) у 2021 году.

После вторжения рф в Украину в феврале 2022 года компания Bacardi заявила, что приостановила экспорт в россию и прекратила рекламу в стране.

The Wall Street Journal отмечает, что на сайте компании об этом говорилось в течение большей части прошлого года, но с тех пор эта формулировка была удалена. Кроме того, компания продолжает нанимать сотрудников в свою команду с начала войны, а также рекламирует новые вакансии как на местном уровне, так и в сети LinkedIn.

Персонал компании, согласно данным с официального сайта, насчитывает 350 сотрудников в семи городах россии.

Економічна Правда По материалам:

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