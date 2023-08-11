Китайских компаний больше всего в перечне спонсоров войны от НАПК — Finance.ua

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Китайских компаний больше всего в перечне спонсоров войны от НАПК

Фондовый рынок
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Китайских компаний больше всего в перечне спонсоров войны от НАПК
Китайских компаний больше всего в перечне спонсоров войны от НАПК
В список спонсоров войны внесена 31 международная компания.
Об этом глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков сказал в интервью Укринформу.
Сейчас в перечень международных спонсоров войны внесена 31 компания. Больше всего китайских, на 2-м месте, кажется, американские, а затем европейские компании. Надеемся, что все международные компании наконец-то прекратят финансировать кровавый российский режим", — сказал Новиков.
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По его словам, в этом вопросе НАПК работает совместно с компанией World-Check. Программа позволяет проверять контрагентов, используется банками и финансовыми компаниями по всему миру. Это означает, что компании, внесенные в этот реестр, являются ненадежными партнерами для всего ответственного бизнеса.
Хочу обратить внимание на положительные результаты влияния внесения в этот реестр. Есть случаи, когда компании отказывались от сотрудничества с россией. К примеру, ирландская компания Peninsula Petroleum Limited, заправляющая корабли в море. Они сделали заявление об осуждении войны, отказались от предоставления услуг российскому преступному режиму, и мы исключили ее из реестра", — добавил глава агентства.
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Как сообщал Укринформ, Национальное агентство по предотвращению коррупции 7 августа восстановило статус пяти греческих компаний-перевозчиков в перечне «Международных спонсоров войны», поскольку эти компании не выполнили условия, согласованные в ходе переговоров по исключению из перечня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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