Мировой портовый оператор DP World внесли в перечень международных спонсоров войны — Finance.ua

Мировой портовый оператор DP World внесли в перечень международных спонсоров войны Сегодня 10:39

Мировой портовый оператор DP World внесли в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Dubai Port World).

В Агентстве объяснили, что причиной такого решения стало то, что компания из ОАЭ не только не прекращает вести бизнес с россией, но и усиливает сотрудничество с агрессором. В частности, в прошлом месяце DP World подписала соглашение с российской государственной корпорацией «Росатом» о развитии Северного морского пути.

Именно Росатом контролирует временно оккупированную ЗАЭС.

Компания DP World специализируется на логистике грузов, работе портовых терминалов, морских услугах и зонах свободной торговли. DP World обрабатывает 70 млн контейнеров, которые ежегодно привозят около 70 тыс судов, и работает более чем в 69 странах на всех континентах.

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После подписания соглашения с «Росатомом» глава правительства рф Михаил Мишустин заявил, что развитие Северного морского пути — это стратегический проект, который дополнительно принесет в бюджет россии около 20 трлн рублей (224 млрд долл. США). Таким образом, прямо подтверждается выгода государства-террориста от сотрудничества с DP World.

«Эти дополнительные средства будут использованы россией, в том числе для финансирования войны против Украины», — отмечает НАПК.

Согласно заявленной информации, протяженность Северного морского пути составит более 5,6 тыс. км, от Мурманска до Владивостока вдоль побережья морей и Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Стратегическое сотрудничество компаний будет способствовать транзиту товаров в россию в обход санкций, учитывая то, что «Росатом» на системной основе предоставляет услуги российскому ВПК, импортируя запрещенные компоненты для российских танков и авиации. Также по Северному морскому пути могут переправлять и другие нелегальные грузы и оружие.

Кроме этого, DP World активна и в Украине: в 2020 году компания приобрела 51% контейнерного терминала ТИС в Южном порту, благодаря чему владеет достаточной информацией о состоянии отрасли морских перевозок в Украине из-за агрессии рф. Также DP World осуществляет перевалку украинского зерна, в том числе в рамках работы «зернового коридора».

Економічна Правда По материалам:

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