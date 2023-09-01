НАПК внесло PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны — Finance.ua

НАПК внесло PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны Сегодня 11:16

НАПК внесло PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны, www.bloomberg.com

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.

Почему? Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производстве своей продукции, они продолжают работать в россии, уплачивая значительные налоги в ее бюджет, тем самым поддерживают экономику страны-агрессора.

Подробности

Первая компания, PepsiCo, производит прохладительные напитки, соки, чипсы, закуски, молочные продукты и другие продукты питания под основными марками Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, «Агуша», «Чудо», «Славяночка», «Садочок», «Сандорик», «Машенька» и т. д.

Компания работает в россии с 1974 года, имеет 19 заводов, около 20 тыс. сотрудников и 40 тыс. сельскохозяйственных работников. По показателю чистой прибыли PepsiCo является четвертой по размеру компанией в области напитков и пищевых продуктов в россии.

PepsiCo увеличила свои доходы в россии в первый год полномасштабного вторжения. Так, выручка ООО «Пепсико Холдингс» за 2022 год выросла до $2,59 млрд (или 176,5 млрд руб.) в частности, чистая прибыль выросла на 333% до $525 млн по сравнению с 2021 годом. Налоги в бюджет россии были уплачены более чем на $115 млн (или 8,29 млрд руб.).

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В марте 2022 года компания заявила о прекращении рекламной деятельности и производства напитков в россии в связи с полномасштабным вторжением рф в Украину. Однако в августе 2022 года производство напитков 7Up и Mirinda под брендами Evervess и Frustyle возобновилось. В марте 2023 года возобновилось производство напитка «Pepsi» под брендами «Evervess» (высший ценовой сегмент) и «Любимый» (низший ценовой сегмент). Кроме того, PepsiCo запустила в стране новый бренд лимонада под названием «российский подарок» на замену предыдущим продуктам. Компания также продолжает производство и дистрибуцию других товаров: чипсы, снеки и молочные продукты. По информации из СМИ, чипсы Lay’s компании PepsiCo были обнаружены в пищевых пайках российских солдат.

«На отсутствие искренних намерений покидать российский рынок указывает также то, что на карьерной странице компании перечислено более 580 открытых вакансий в россии. Создавая рабочие места, иностранные компании освобождают кремль от бремени выплат по безработице и связанных с этим социальных проблем», — подчеркивают в НАПК.

Вторая компания, Mars, также производит пищевые продукты, известная шоколадными батончиками, но производит и корма для домашних животных, жевательные резинки, напитки, еду быстрого приготовления, консервированные соусы. Основные торговые марки — Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben’s. Также корпорации принадлежит серия марок Wrigley.

Mars работает в россии более 30 лет, инвестировала в экономику страны-агрессора $2,5 млрд, создала более 6 тыс. рабочих мест и имеет на территории россии 10 фабрик.

Компания обещала сократить бизнес на территории россии после начала полномасштабной агрессии. «Любая прибыль от российского бизнеса будет использована на гуманитарные цели. Компания не будет импортировать и экспортировать продукцию», — говорилось в официальном заявлении компании.

Однако фабрики продолжают работать в россии с увеличением доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Выручка ООО «Марс» за 2022 год выросла до $2,45 млрд (или 176,5 млрд руб.), чистая прибыль выросла на 59% до $377 млн ​​(или 27,2 млрд руб.), налогов уплачено в бюджет рф свыше $93 млн (или 6,76 млрд руб.).

На сайте по поиску персонала российский филиал компании ООО «Марс», как и PepsiCo, публикует объявления о наборе нового персонала (более 100 актуальных вакансий).

Следует отметить, что, уплачивая налоги, иностранные компании помогают российской экономике, в частности, это касается недавно введенного военного налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Все это в результате влияет на способность россии вести войну против Украины.

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