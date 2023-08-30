Резкое падение рубля задело 80% российских компаний, — Forbes Сегодня 09:47 — Мир

Резкое падение рубля задело 80% российских компаний, — Forbes

Резкое падение российского рубля коснулось подавляющего большинства компаний, работающих на территории рф.

Как сообщает Forbes , со ссылкой на результаты опроса сервиса «Актион Управления» среди генеральных директоров, управляющих менеджеров и учредителей российского бизнеса, падение рубля ощутили на себе 81,1% российских компаний.

44% компаний, работающих на территории страны-агрессора, почувствовали серьезный ущерб для бизнеса.

Почти половина участников опроса из рф планируют поднять цены на 5−10%, треть — на 20−30%, 17,4% - в пределах 5%, около 5% - более чем на 30%. Принимаются меры, чтобы компенсировать убытки, более 70% участников опроса. В частности, 42,5% сокращают расходы, а 44,6% повысили цены.

Основной проблемой для бизнеса страны-оккупанта в связи с девальвацией рубля более 67% респондентов назвали рост закупочной стоимости товаров и сырья. Снижение покупательной способности отметили 47,6% опрошенных, а около 40% заявили о существенном падении рентабельности бизнеса. На рост стоимости логистики пожаловались 34,7%.

Справка Finance.ua:

7 апреля 2023 года российский рубль пробил годовой минимум;

за семь месяцев 2023 года рубль потерял по отношению к доллару 57%. По состоянию на 9 августа 2023 года российский рубль вошел в тройку самых слабых валют мира.



12 августа 2023 года рубль упал до 100 единиц за доллар. Большее падение было зафиксировано только в марте 2022 года, когда российский рубль упал до отметки 107 рублей за доллар.



УНІАН По материалам:

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