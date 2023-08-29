россия усилила давление на компании, которые уходят с ее рынка — Reuters Сегодня 07:10 — Фондовый рынок

россия усилила давление на компании, которые уходят с ее рынка — Reuters

Иностранные компании, пытающиеся выйти из россии, сталкиваются со значительными затратами, поскольку москва требует больших скидок на распродажу активов и всячески сопротивляется.

Об этом говорится в публикации Reuters

В частности, нидерландская пивоваренная компания Heineken заявила, что завершила выход из россии, продав свои предприятия российской Arnest Group за один евро.

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Отмечается, что москва устанавливает дополнительные препятствия для выхода с рынка. Над компаниями нависла угроза национализации, особенно после июльского захвата российских активов датской пивоваренной компании Carlsberg и французского производителя йогуртов Danone.

Среди компаний, которые все еще ведут переговоры о выходе — телекоммуникационная группа Veon, технологическая группа Yandex, итальянский кредитор Intesa.

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москва требует 50-процентной или больше скидки на все зарубежные сделки, а также внесения в российский бюджет не менее 10% от цены.

Правительственная комиссия, которая следит за иностранными инвестициями, должна утверждать сделки с участием компаний из так называемых «недружественных» стран — тех, кто ввел санкции против россии из-за войны. Для продажи банков и энергетических компаний требуется личное одобрение президента владимира путина.

Комиссия отсылает некоторые соглашения назад, заявляя, что оценка активов должна быть на 20−30% ниже.

Сделки, превышающие $100 миллионов, рискуют получить отказ.

Это сдерживает продажи и заставляет компании рассматривать альтернативные варианты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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