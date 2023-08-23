Yandex хочет перезапуститься в Европе с новым названием — Finance.ua

Yandex хочет перезапуститься в Европе с новым названием Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Yandex хочет перезапуститься в Европе с новым названием

Нидерландская Yandex NV (холдинговая компания основанного в россии «Яндекса») готовится перезапуститься под новым брендом.

Об этом сообщило российское издание «Интерфакс».

Перезапуск станет частью корпоративной реструктуризации, в рамках которой бизнес будет разделен на «российский» и «международный».

российский бизнес планируют передать в «управление менеджмента», и Yandex NV полностью выйдет из числа собственников бизнеса в рф.

Читайте также Владелец Domino’s Pizza в россии подает заявление о банкротстве

Нидерландской компании перейдут международные направления, в том числе облачный бизнес, беспилотные автомобили, образовательные и краудсорсинговые платформы.

В описаниях нескольких вакансий, размещенных на LinkedIn, говорится, что запуск обновленной компании намечен на начало 2024 года. Рабочее название новой компании — Project LEFT, но это не окончательно.

«В рамках текущего переходного процесса, известного как Project LEFT, мы создаем новую компанию, которая намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке», — говорится в описании вакансии специалиста по документообороту.

Читайте также Райффайзен введет комиссию 50% на зачисление долларов из других банков в россии

О разделе «Яндекса» говорили с ноября 2022 года, после того, как из-за вторжения россии в Украину у компании начались проблемы. Владелец Яндекса Аркадий Волож попал под санкции, а американская биржа Nasdaq приостановила листинг компании на бирже, фактически поставив «Яндекс» под угрозу дефолта.

Правда, в июне 2022 года Nasdaq разрешила «Яндексу» сохранить листинг при успешной реструктуризации бизнеса до конца года. Сохранение листинга не предусматривает возобновления торгов, прекращенных 28 февраля 2022 года.

Читайте также Какой олигарх стал рекордсменом по количеству конфискованных у россиян активов

Между тем, по данным ISW, кремль планирует национализировать «Яндекс» в россии, чтобы компания выполняла требование законодательства по раскрытию данных пользователей ФСБ.

В настоящее время основным акционером «Яндекса» является семейный траст, основанный соучредителем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала «Яндекса» и 45,1% голосов.

В мае 2022 года Волож просил премьер-министра Израиля Нафтали Бенета помочь перевести штаб-квартиру компании «Яндекс» в Израиль. А в декабре, после попадания в санкционный список ЕС, покинул компанию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.