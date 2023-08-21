Райффайзен введет комиссию 50% на зачисление долларов из других банков в россии — Finance.ua

Райффайзен введет комиссию 50% на зачисление долларов из других банков в россии
С 1 сентября Райффайзен Банк в россии введет комиссию за зачисление средств из других банков в долларах на счета клиентов малого и микробизнеса в размере 50% от суммы перевода не менее $1000, но не больше суммы поступления.
Об этом говорится в сообщении.
«Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа», — отметили в финучреждении.
Согласно сообщению, максимальный размер комиссии составит 10 000 долларов.
Новые условия распространяются на все входящие переводы, которые зачисляются на счета клиентов — физических лиц, малого и микробизнеса (юридических лиц и предпринимателей).
Напомним, Raiffeisen Bank International изменил крайний срок продаж своей российской дочерней компании. Ранее он планировал покинуть рф до конца сентября.
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