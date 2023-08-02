Голова Raiffeisen Bank розповів, коли банк зможе покинути російський ринок — Finance.ua
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Голова Raiffeisen Bank розповів, коли банк зможе покинути російський ринок

Фондовий ринок
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Голова Raiffeisen Bank розповів, коли банк зможе покинути російський ринок
Голова Raiffeisen Bank розповів, коли банк зможе покинути російський ринок
Raiffeisen Bank International змінив крайній термін продажу своєї російської дочірньої компанії. Раніше він планував покинути рф до кінця вересня.
Про це заявив генеральний директор банку Йоган Штробль, повідомляє AML Intelligence.
«Раніше ми називали 30 вересня як найбільш ранню можливу дату виділення, і наразі цей крайній термін здається неправдоподібним», — сказав голова банку.
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Також він повідомив, що він продовжить роботу над варіантом і зараз розглядає кінець грудня як можливий крайній термін для виділення російських активів.
Штробль додав, що RBI все ще розглядає можливість продажу своїх російських активів.
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Він пояснив, що неофіційний аналіз показує, що в цій галузі досягнуто більшого прогресу, ніж у запланованому відділенні.
Банк не продав свій бізнес після вторгнення рф в Україну і продовжив працювати на російському ринку. У лютому Управління з контролю за іноземними активами США почало розслідування операцій RBI в росії, частково окупованих територіях Україні та Сирії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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