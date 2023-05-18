Raiffeisenbank припиняє співпрацю з білоруськими банками — Finance.ua

Raiffeisenbank припиняє співпрацю з білоруськими банками
Австрійський Raiffeisenbank розіслав білоруським банкам повідомлення про те, що з серпня припиняє з ними кореспондентські відносини.
Про це повідомляє Наша ніва з посиланням на джерела.
За даними джерел, австрійський банк поінформував керівництво білоруських банків про те, що з 31 липня припиняє співпрацю з усіма банками у білоруській юрисдикції.
Унаслідок санкцій за внутрішні репресії та участь режиму білорусі у війні білоруський фінансовий сектор був дуже обмежений у своїй можливості підтримувати спілкування із зовнішнім світом. Райффайзен залишався останнім банком, який кореспондував білоруським банкам під час спрямування платежів до Європи, а також прийому платежів звідти, пише видання.
Водночас, як повідомляють місцеві бізнесмени, Пріорбанк — білоруська «дочка» Райффайзена — почав надсилати клієнтам листи з проханням не вказувати кореспондуючий банк за даними платежів — інакше їх не буде доставлено.
Ймовірно, відмова від кореспондуючих відносин із білоруськими банками — це наслідки тиску США на європейські фінансові інститути, які продовжували працювати з росіянами та білорусами всупереч спільній політиці санкцій.
Раніше співрозмовники видання повідомляли, що компетентні структури США запросили у австрійського Райффайзена всю документацію про проведені білоруською та російською «дочками» операції. У разі відмови видати документацію або при виявленні фактів заборонених платежів австрійському банку загрожували санкціями — забороною на роботу з доларом.
Нагадаємо, австрійська група Raiffeisenbank International (RBI) обмежила кореспондентські відносини з банками країн СНД, які беруть участь у фінансування «сірих» схем постачання товарів до росії в обхід санкцій та без дозволу правовласників.
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