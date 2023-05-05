Raiffeisen Bank International потроїв прибуток в рф у першому кварталі — Finance.ua

Raiffeisen Bank International потроїв прибуток в рф у першому кварталі Сьогодні 16:12 — Фондовий ринок

Raiffeisen Bank International потроїв прибуток в рф у першому кварталі

Австрійський Raiffeisen Bank International заявив, що його прибуток у рф збільшився більш ніж втричі в першому кварталі, частково завдяки зростанню процентних доходів.

Про це пише Reuters.

Європейський центральний банк вимагав від RBI згорнути свій високоприбутковий російський бізнес, повідомили Reuters джерела, і австрійський банк заявив, що працює над вирішенням цієї проблеми.

«Група продовжить роботу над потенційними угодами, які можуть призвести до продажу або виділення Райффайзенбанку в росії», — заявили в RBI, опублікувавши звітність, яка виявилася кращою, ніж очікувалося.

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У росії прибуток після оподаткування склав 301 мільйон євро у порівнянні з 96 мільйонами євро роком раніше.

Вищий процентний дохід був отриманий, незважаючи на падіння обсягів кредитування на 24%, зазначили в банку. Зростанню прибутку також сприяло зміцнення рубля.

Загалом, російський бізнес згенерував понад 40% доходів RBI у цьому кварталі. Минулого року він генерував більше половини.

RBI вивчає стратегічні варіанти для бізнесу з моменту вторгнення росії в Україну минулого року, але попереджає, що його зусилля можуть зайняти деякий час, пише агентство з посиланням на заяву фінустанови.

Довідка Finance.ua:

Австрійський банк працює в росії з часів розпаду Радянського Союзу і є 10-м найбільшим банком росії за розміром активів.

Кількість співробітників Райффайзен в росії зросла за квартал на 2,3% до 9 890 осіб, тоді як кількість клієнтів скоротилася на 13% до 3,2 млн.

Raiffeisen Bank International (RBI) заявив про можливість виокремлення свого бізнесу в росії або його продажу на тлі зростаючого тиску, але також розкритикував «морально зарозумілих» критиків своєї діяльності в росії.

Інвестори вимагають від банківської групи Raiffeisen Bank International під час загальних зборів зробити чіткі заяви щодо подальшої долі бізнесу в росії.

Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International щодо виходу банку з рф.

Санкційний орган США розпочав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через його представництво у рі, яке відіграє важливу роль в економіці держави-терориста.

Економічна Правда За матеріалами:

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