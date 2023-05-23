Raiffeisen Bank International працює над відокремленням російського підрозділу – Reuters — Finance.ua

Raiffeisen Bank International працює над відокремленням російського підрозділу – Reuters Сьогодні 14:39

Raiffeisen Bank International працює над відокремленням російського підрозділу – Reuters

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) активізує кроки з відокремлення свого російського підрозділу на тлі зростаючого тиску з метою розірвати його зв’язки з москвою.

Про це пише Reuters із посиланням на 3 джерела, знайомі з цим питанням.

Зазначається, що другий найбільший банк Австрії готується до відокремлення після місяців безуспішних спроб знайти покупця, щоб залагодити конфлікт навколо свого російського бізнесу та уникнути необхідності його повного згортання.

«Але ця відчайдушна спроба стикається з перешкодами, не в останню чергу з боку міжнародних регуляторів», — розповіли Reuters люди, що працюють в банку.

Raiffeisen зараз є найважливішим західним банком в росії, пропонуючи росіянам рятувальне коло для платежів з невеликою кількістю альтернатив, оскільки Москва стає все більш ізольованою через своє вторгнення в Україну.

Представник банку заявив, що Raiffeisen «продовжить роботу над потенційними угодами, які можуть призвести до продажу або виділення Райффайзенбанку в росії».

Хоча виділення має широку підтримку серед австрійської влади, воно стикається з перешкодами, включаючи отримання схвалення Європейського центрального банку (ЄЦБ), а також Вашингтона, який перевіряє зв’язки RBI з росією.

Якщо відокремлення відбудеться, власники RBI на чолі з австрійськими комунальними банками стануть акціонерами нової компанії, що котирується на Віденській фондовій біржі.

Залишається незрозумілим, чи буде ця компанія дійсно незалежною від RBI, що є вирішальним фактором для того, чи буде вона під наглядом Австрії чи ЄЦБ.

Одне з джерел розповіло, що виокремлення розглядається як кращий варіант, ніж продаж, тоді як друге, знайома з думкою ЄЦБ, сказало, що ступінь незалежності виокремленого банку від RBI визначатиме, чи буде центральний банк здійснювати нагляд за ним.

Якщо буде значне дублювання персоналу або фінансування, додав співрозмовник, він може бути переданий під нагляд ЄЦБ, як частина RBI.

ЄЦБ відмовився коментувати це питання.

Ще один співрозмовник розповів, що відокремлення є більш імовірним, оскільки будь-якого потенційного покупця відлякують західні санкції.

План покликаний дистанціювати RBI від росії, але це не буде повним розривом. RBI заявив, що, хоча він і скоротив деякі види діяльності в росії, він зобов’язаний зберегти операції в цій країні, щоб підтримувати належне обслуговування клієнтів.

Довідка Finance.ua:

раніше австрійський Raiffeisen Bank International заявив, що його прибуток у рф збільшився більш ніж втричі в першому кварталі, частково завдяки зростанню процентних доходів;

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.



Економічна Правда За матеріалами:

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