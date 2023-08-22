Владелец Domino’s Pizza в россии подает заявление о банкротстве — Finance.ua
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Владелец Domino’s Pizza в россии подает заявление о банкротстве

Фондовый рынок
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Владелец Domino’s Pizza в россии подает заявление о банкротстве
Владелец Domino’s Pizza в россии подает заявление о банкротстве
Компания DP Eurasia подает заявление о банкротстве своего российского бизнеса и покинет страну, заявил оператор бренда Domino’s Pizza в россии, Турции, Азербайджане и Грузии.
Об этом пишет Forbes.ua.
В компании отказались от оценки финансовых убытков.
«В условиях все более сложной ситуации непосредственная холдинговая компания DP russia теперь вынуждена пойти на этот шаг, который приведет к пресечению попыток продажи DP russia как предприятия и, что неизбежно, прекращению присутствия группы в россии», — говорится в сообщении DP Eurasia.
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Хотя еще рано оценивать финансовые последствия банкротства, компания заявила, что внешний долг подразделения в размере около 520 млн руб. ($5,56 млн) погашен турецким дочерним предприятием, что привело к сокращению валового долга группы.
По данным Reuters, DP russia, третья в рф по величине компания по доставке пиццы управляла около 142 заведениями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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