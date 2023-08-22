Владелец Domino’s Pizza в россии подает заявление о банкротстве — Finance.ua

Владелец Domino’s Pizza в россии подает заявление о банкротстве Сегодня 04:50 — Фондовый рынок

Владелец Domino’s Pizza в россии подает заявление о банкротстве

Компания DP Eurasia подает заявление о банкротстве своего российского бизнеса и покинет страну, заявил оператор бренда Domino’s Pizza в россии, Турции, Азербайджане и Грузии.

Об этом пишет Forbes.ua.

В компании отказались от оценки финансовых убытков.

«В условиях все более сложной ситуации непосредственная холдинговая компания DP russia теперь вынуждена пойти на этот шаг, который приведет к пресечению попыток продажи DP russia как предприятия и, что неизбежно, прекращению присутствия группы в россии», — говорится в сообщении DP Eurasia.

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Хотя еще рано оценивать финансовые последствия банкротства, компания заявила, что внешний долг подразделения в размере около 520 млн руб. ($5,56 млн) погашен турецким дочерним предприятием, что привело к сокращению валового долга группы.

По данным Reuters, DP russia, третья в рф по величине компания по доставке пиццы управляла около 142 заведениями.

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