PepsiCo увеличила чистую прибыль почти вдвое во II финквартале — Finance.ua

PepsiCo увеличила чистую прибыль почти вдвое во II финквартале Сегодня 04:01 — Фондовый рынок

PepsiCo увеличила чистую прибыль почти вдвое во II финквартале

Американская PepsiCo, один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, во втором квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Об этом сообщают в пресс-релизе компании.

Ее выручка за 12 недель, завершившихся 17 июня, выросла на 10,4%, до $22,32 млрд. Органический рост выручки составил 13%.

Чистая прибыль за прошлый квартал подскочила до $2,75 млрд, или $1,99 в расчете на акцию, по сравнению с $1,43 млрд, или $1,03 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $2,09 на акцию.

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Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $1,96 на акцию при выручке в $21,73 млрд.

В Северной Америке выручка подразделения Frito-Lay, занимающегося производством снеков, в прошлом финквартале увеличилась на 15% - до $5,9 млрд, сегмента по выпуску напитков — на 9%, до $6,76 млрд. По направлению Quaker Foods выручка выросла на 5%, составив $684 млн.

Доходы компании в Латинской Америке подскочили на 19% и составили $2,86 млрд, в Европе — на 10%, до $3,43 млрд. Выручка PepsiCo в регионе, охватывающем Африку, Ближний Восток и Южную Азию, сократилась на 4% - до $1,57 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Австралии, Новой Зеландии и Китае — практически не изменилась и составила $1,13 млрд.

PepsiCo прогнозирует на 2023 фингод органический рост выручки на 10% (ранее ожидалось повышение на 8%) и увеличение прибыли на акцию (без учета колебаний валютных курсов) на 12% вместо 9%.

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