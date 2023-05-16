Pepsi, Philip Morris, Nestle: кто продолжает работать на российском рынке (исследование) — Finance.ua

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Pepsi, Philip Morris, Nestle: кто продолжает работать на российском рынке (исследование)

Фондовый рынок
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Pepsi, Philip Morris, Nestle: кто продолжает работать на российском рынке (исследование)
Pepsi, Philip Morris, Nestle: кто продолжает работать на российском рынке (исследование)
После почти 15 месяцев полномасштабного вторжения более 1780 международных компаний «выжидают» или продолжают работать в россии без каких-либо ограничений. Среди них, в частности, табачные гиганты Philip Morris и Japan Tobacco International, мировые ритейлеры Leroy Merlin, Auchan, Metro, Pepsi, Nestle, Danone и другие.
Об этом говорится в новом мониторинге KSE Institute.

Кто остается и выжидает (по объему доходов в 2022 году):

  • Philip Morris — $7,888 млрд;
  • Japan Tobacco International — $7,358 млрд;
  • Pepsi — $4,663 млрд;
  • Auchan — $3,463 млрд;
  • Metro AG — $3,405 млрд;
  • Danone — $3,002 млрд;
  • Mars — $2,646 млрд;
  • Procter & Gamble — $2,234 млрд;
  • Chery Automobile — $2,154 млрд;
  • Cargill — $2,130 млрд.

Кто покинул рынок

На сегодня только 18,2% иностранных компаний, которые имели открытые локальные компании и получали выручку в россии, полностью свернули деятельность и окончательно покинули рынок рф, тогда как 26,9% выжидают и 25,9% компаний с иностранными инвестициями продолжают работать на рынке агрессора без ограничений
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Еще 29,1% объявили о планах свернуть деятельность и выйти из россии в ближайшее время.
В общей сложности 233 (7,2% от общего числа) международных компаний полностью прекратили деятельность в россии. Также 1197 (37,3% от общего числа) иностранных бизнесов свернули сделки и заявили о намерении покинуть страну.
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В то же время 1276 (39,6% от общего числа) компаний из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 508 (15,8% от общего числа) иностранных бизнесов приостановили новые инвестиции в россию и продолжают выжидать.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
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