PepsiCo и Mars получили рекордную прибыль на территории россии — Finance.ua

PepsiCo и Mars получили рекордную прибыль на территории россии Сегодня 13:30 — Фондовый рынок

PepsiCo и Mars получили рекордную прибыль на территории россии

Американские компании Mondelez, Mars Inc. и PepsiCo Inc. В прошлом году зафиксировали бурный рост продаж на территории россии. Они остались работать в стране, несмотря на вторжение рф в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg

Продажи Mondelez Rus', продающей печенье Jubilee и шоколад Alpen Gold, выросли в прошлом году на 38% до 92 млрд рублей (1,1 млрд долларов) по местным стандартам бухгалтерского учета, согласно недавней документации, представленной в налоговые органы россии. Производитель шоколада Cadbury более чем удвоил свою общую прибыль по сравнению с 2021 годом.

Mars, пришедший в россию в начале 90-х годов, зафиксировал рост продаж на 14% до 177 млрд рублей в прошлом году, а прибыль выросла на 58% до 27 млрд рублей. Выручка PepsiCo в россии выросла на 16%, а прибыль увеличилась в четыре раза, и производитель газированных напитков заявил, что сделки в россии принесут 5% консолидированной чистой выручки в 2022 году по сравнению с 4% годом ранее.

По информации Mondelez и Pepsi, существуют ограничения на перевод средств в россию и из россии. Ожидается, что крупные российские компании, в том числе эти американские фирмы, также будут облагаться налогом на непредвиденные доходы в размере 10% от разницы в прибыли в 2021—2022 годах по сравнению с 2018—2019 годами.

Тем не менее, небывалый рост продаж Mondelez начинает спадать. Американский производитель продуктов питания заявил, что в 2023 году он продает в россии гораздо меньше продуктов, а с января объемы продаж сократились на двухзначные цифры. В июне Mondelez заявила, что сократила свою деятельность, прекратила новые капитальные вложения, запуск новых продуктов и расходы на рекламу в россии.

Mars, продающий шоколад Bounty и корм для собак Pedigree, также сводит к минимуму свою деятельность в россии, по словам Эндрю Кларка, глобального президента Mars Wrigley, без каких-либо подробностей. PepsiCo отказалась от комментариев.

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