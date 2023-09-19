Производитель упаковок и бумаги Mondi, имеющий статус спонсора войны, избавился от бизнеса в рф — Finance.ua

Производитель упаковок и бумаги Mondi, имеющий статус спонсора войны, избавился от бизнеса в рф Сегодня 10:36 — Мир

Производитель упаковок и бумаги Mondi, имеющий статус спонсора войны, избавился от бизнеса в рф, www.trend.at

Британский производитель упаковки и бумаги Mondi Group объявил о заключении соглашения о продаже своего последнего предприятия в рф, АО «Монди Сыктывкар», компании «Сезар Инвест» за 80 млрд рублей (775 млн евро).

Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба россии и Правительственная подкомиссия рф по контролю за иностранными инвестициями одобрили соглашение.

В компании рассказали, что получат деньги от продажи комбината шестью ежемесячными траншами. Первые четыре платежа составят по 13,5 млрд рублей каждый, в то же время первый платеж пройдет до конца сентября 2023 года, остальные три — до конца декабря 2023 года.

После этого право собственности на «Монди Сыктывкар» перейдет к «Сезар Инвест», а Mondi завершит выход из россии.

«Монди Сыктывкар» — это интегрированное предприятие по производству целлюлозы, упаковочной бумаги и тонкой немелованной бумаги.

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За год, закончившийся 31 декабря 2022 года, выручка «Монди Сыктывкар» составила 1 085 млн евро, показатель EBITDA — 481 млн евро и прибыль до налогообложения — 453 млн евро. По состоянию на 30 июня 2023 года валовые активы предприятия составляли 1 107 млн евро, а чистые активы — 856 млн евро", — говорится в сообщении.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ранее внесло Mondi Group в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она после начала полномасштабного вторжения рф в Украину не ушла с российского рынка.

В НАПК тогда заявили, что в россии Mondi владеет комбинатом по производству целлюлозы, упаковочной бумаги и высококачественной немелованной бумаги (ОАО «Монди СЛПК»), а также тремя перерабатывающими предприятиями (ООО «Монди Арамиль», ООО «Монди Переславль», ООО «Монди Лебедянь»). В конце концов, ООО «Монди Арамиль», ООО «Монди Переславль», ООО «Монди Лебедянь» в июле 2023 года продали российской группе «Готек».

О планах продать свои активы в россии Mondi объявила еще в мае 2022 года.

Економічна Правда По материалам:

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