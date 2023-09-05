Удар по репутации: какие компании попали в список международных спонсоров войны — Finance.ua

Удар по репутации: какие компании попали в список международных спонсоров войны Сегодня 08:01

Удар по репутации: какие компании попали в список международных спонсоров войны

НАПК внесло в список международных спонсоров войны еще две известные американские компании — PepsiCo и Mars. Оба производителя, несмотря на обещание сократить бизнес в россии, продолжили свою работу, платили налоги в бюджет агрессора и даже увеличили доходы. На сегодняшний день в списке компаний, поступивших аналогично, 38 юридических лиц из 15 стран мира. К сожалению, предоставление статуса «спонсор войны» — это лишь репутационный удар, не несущий правовых последствий.

Статус международного спонсора войны Украина предоставила 38 компаниям:

7 из них занимаются судоходством,

5 — производством продуктов питания,

4 — производством электроники и гаджетов,

4 — розничной торговлей,

2 — выпуском автомобилей,

по 2 — банковскими услугами, строительством, производством косметики, ПО, нефтегазовым обеспечением, производством сигарет, по одной — производством алкоголя, комплектующих, бумаги и металлургического оборудования.

В прошлом году НАПК признало спонсорами войны всего 11 компаний, большинство из них судоходные. В этом году в январе в список попала одна компания, в феврале — 4, в марте — 4, в апреле — 3 (одна была потом исключена), в мае — 4, в июне — 4, в июле — 2, в августе — 9, в сентябре — 2.

Больше всего в списке китайских компаний — 9. В частности, бизнес в россии продолжают производители автомобилей Great Wall Motor, Geely, а также производители электроники и гаджетов ComNav Technology, Dahua Technology, Hikvision и Xiaomi.

К примеру, компания Geely после выхода из россии глобальных конкурентов решила увеличить продажи автомобилей в стране. Доход Geely Auto Group за 2022 год составил более 20 млрд долларов. А дистрибьютор бренда в рф увеличил выручку на 82% в прошлом году и уплатил в бюджет более 51,4 млн долларов.

Международными спонсорами войны признаны 7 компаний из США. Так, в списке транснациональная корпорация Procter&Gamble, которая производит косметику (Max Factor и другие бренды), моющие средства (Fairy, Tide, Ariel и др.), средства женской гигиены (Always, Alldays, Tampax, Discreet и другие), бритвы (Gillette, Venus) и другие товары.

Также в список попали крупные американские компании, которые производят продукты: Mondelez International (TUC, Milka, Picnic, Dirol, Oreo, Toblerone), PepsiCo (Lay's, Pepsi, Sandora, «Чудо», «Славяночка», «Садочок», «Машенька»), Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's, Pedigree).

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Mondelez International, например, в прошлом году пополнила российский бюджет на сумму более 61 млн долларов.

Компания PepsiCo после начала полномасштабной войны объявила о прекращении рекламной деятельности и производства напитков в россии, но затем постепенно возобновила работу, запустила в стране новый бренд и открывает новые вакансии на своих предприятиях. Mars также не сдержала обещания сократить бизнес в рф, ее фабрики в 2022 году даже увеличили свой доход, а в российский бюджет поступило более 93 млн долларов налогов.

Статус спонсоров войны получили 5 греческих компаний, связанных с судоходством. Все они транспортировали российскую нефть и нефтепродукты.

В список вошли 4 компании из Франции: ритейлер Leroy Merlin; производитель замороженных и консервированных овощей Бондюэль; Auchan, на чей супермаркет в Киеве на днях упала сбитая российская ракета; косметическая компания Yves Rocher.

От Великобритании в списке две компании, в том числе корпорация Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR и другие бренды). Компания обещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в россию и из нее, а также прекратить все рекламные расходы, но продолжила работу. Ее российский филиал уплатил в 2022 году в бюджет страны около 50 млн долларов.

Кроме того, международными спонсорами войны признаны две компании из Италии (Danieli и Buzzi Unicem) и по одной из Австрии (Raiffeisen), Бельгии (OpenWay Group), Бермуд (Bacardi Limited), Эстонии (eKassir), Индии (CK Birla Group), Германии (Metro Cash & Carry), ОАЭ (DP World), Венгрии (OTP Bank) и Швейцарии (Japan Tobacco International).

Скорее всего, больше всего проблем Украине принесло включение в список OTP Bank: Венгрия теперь шантажирует блокированием помощи от Евросоюза в обмен на исключение банка из списка.

Слово і Діло По материалам:

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