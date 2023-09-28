США ввели санкции против транснациональной сети по производству дронов в Иране — Finance.ua

США ввели санкции против транснациональной сети по производству дронов в Иране
В среду, 27 сентября, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на пять организаций и двух физических лиц, базирующихся в Иране, Китае, Гонконге, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, причастных к транснациональной сети производства дронов в Иране.
Как сообщили в американском Минфине, эти компании и лица организовывали закупки компонентов для иранской программы по производству беспилотников.
В ведомстве подчеркнули, что Иран поставляет россии БПЛА Shahed-136 для поддержки незаконного вторжения россии в Украину. Один из двигателей, закупленных сетью, был найден в остатках Shahed-136, недавно сбитого в небе над Украиной.
«БпЛА иранского производства продолжают оставаться ключевым инструментом для россии в ее атаках по Украине, включая тех, которые терроризируют граждан Украины и атакуют ее критически важную инфраструктуру. Соединенные Штаты в координации с нашими союзниками и партнерами будут настаивать на привлечении к ответственности тех, кто способствует передаче Ираном своих БПЛА россии, его помощникам на Ближнем Востоке и другим дестабилизирующим актерам», — заявил заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.
Под санкции США попали следующие компании:
- иранская Pishgam Electronic Safeh,
- гонконгская Hongkong Himark Electron Model Limited,
- турецкий Dal Enerji Madencilik Туризм Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,
- турецкий Anka Port Ic Ve Dis Ticaret INSAAT Loistik Sanayi Limited Sirketi,
- Farhad Ghaedi Goods Wholesalers LLC из Объединенных Арабских Эмиратов.
Кроме того, Штаты ввели санкции и против гражданина Китая Фань Яна и гражданина Ирана Хамида Резы Джанггорбани.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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