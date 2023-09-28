США ввели санкции против транснациональной сети по производству дронов в Иране — Finance.ua

США ввели санкции против транснациональной сети по производству дронов в Иране Сегодня 10:45

В среду, 27 сентября, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на пять организаций и двух физических лиц, базирующихся в Иране, Китае, Гонконге, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, причастных к транснациональной сети производства дронов в Иране.

Как сообщили в американском Минфине, эти компании и лица организовывали закупки компонентов для иранской программы по производству беспилотников.

В ведомстве подчеркнули, что Иран поставляет россии БПЛА Shahed-136 для поддержки незаконного вторжения россии в Украину. Один из двигателей, закупленных сетью, был найден в остатках Shahed-136, недавно сбитого в небе над Украиной.

«БпЛА иранского производства продолжают оставаться ключевым инструментом для россии в ее атаках по Украине, включая тех, которые терроризируют граждан Украины и атакуют ее критически важную инфраструктуру. Соединенные Штаты в координации с нашими союзниками и партнерами будут настаивать на привлечении к ответственности тех, кто способствует передаче Ираном своих БПЛА россии, его помощникам на Ближнем Востоке и другим дестабилизирующим актерам», — заявил заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Под санкции США попали следующие компании:

иранская Pishgam Electronic Safeh,

гонконгская Hongkong Himark Electron Model Limited,

турецкий Dal Enerji Madencilik Туризм Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,

турецкий Anka Port Ic Ve Dis Ticaret INSAAT Loistik Sanayi Limited Sirketi,

Farhad Ghaedi Goods Wholesalers LLC из Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, Штаты ввели санкции и против гражданина Китая Фань Яна и гражданина Ирана Хамида Резы Джанггорбани.

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УНІАН По материалам:

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