Ермак представил пять приоритетов для дальнейшего усиления санкций против рф — Finance.ua

Ермак представил пять приоритетов для дальнейшего усиления санкций против рф Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Ермак представил пять приоритетов для дальнейшего усиления санкций против рф

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак представил пять приоритетов для дальнейшего ужесточения санкций против рф.

Об этом он сообщил в Телеграме

«Обратился к санкционным координаторам из ЕС и всей санкционной коалиции, включая представителей США, Канады, Японии, Австралии, Новой Зеландии и других. Говорили об усилении антироссийских санкций», — написал он.

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Ермак отметил, что в ходе встречи были выделены приоритеты дальнейшей работы. По его словам, прежде всего нужно заняться российским военно-промышленным комплексом, поскольку западные компоненты все еще используются в российском вооружении. В частности, увеличивается производство ракет и беспилотников, что угрожает украинской гражданской инфраструктуре и энергосистеме больше, чем в прошлом году.

«Мы должны сделать так, чтобы российский военно-промышленный комплекс больше не получил доступа к западной микроэлектронике. То же касается машиностроения и сенситивных технологий. Для этого требуется расширение экспортного контроля, усиление комплаенса компаний, единые списки товаров двойного назначения и общая синхронизация экспортных политик», — подчеркнул Ермак.

В то же время в области энергетических санкций необходимо снизить и улучшить контроль соблюдения верхнего предела цены на российскую нефть. Ермак подчеркнул, что нарушения ценовых ограничений должны быть устранены, равно как и операции российского теневого флота.

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«Необходимо предпринять дальнейшие решительные шаги для всеобщего усиления режима энергетических санкций. Следует также рассмотреть возможность запрета российского сжиженного природного газа», — подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Также Ермак убежден, что важны дальнейшие финансовые ограничения. Введение дополнительных санкций против российского финансового сектора столь же важно, как и предотвращение уклонения от санкций при содействии третьих стран.

Четвертый приоритет — дальнейшие действия против российских пропагандистов, которые, по словам Ермака, должны быть четко идентифицированы и лишены доступа ко всем своим активам за пределами российской федерации.

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«Более того, они и их близкие родственники не должны пользоваться преимуществами комфортной жизни и получать доходы за границей. Им должен быть запрещен въезд в цивилизованный мир», — отметил чиновник.

Ермак также подчеркнул, что необходимо как можно скорее ввести следующий пакет санкций.

«Приветствую решимость тех, кто расследует попытки обойти санкции. Мы должны без колебаний использовать инструменты 11 пакета против третьих стран, компаний и людей, которые помогают агрессору», — написал руководитель Офиса Президента.

Он отметил, что Украина ценит то, что вовлечена в санкционную работу: группа Макфола-Ермака регулярно работает с правительствами государств и предлагает конкретные санкционные шаги, которые учитываются в пакетах санкций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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