ЕС готовит 12 пакет санкций против россии — Finance.ua

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ЕС готовит 12 пакет санкций против россии

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ЕС готовит 12 пакет санкций против россии
ЕС готовит 12 пакет санкций против россии
Европейский Союз готовится к борьбе за то, что должно быть включено в его 12-й пакет санкций из-за войны россии против Украины. Новый пакет может появиться в первой половине октября или быть объявлен во время саммита ЕС-США, запланированного на следующий месяц, дата которого пока не установлена.
Об этом сообщает Bloomberg.
Новые мероприятия, которые могут быть представлены уже в следующем месяце, вероятно, будут включать долгожданное решение использовать прибыль, полученную от замороженных активов центрального банка рф, для помощи Киеву, сообщили источники, знакомые с дискуссиями.
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Группа стран-членов, в частности, Польша и страны Балтии, хотят пойти еще дальше, сказали источники. По словам людей, группа призвала к дополнительным санкциям в отношении СПГ и ІТ-услуг среди мер, которые они хотели бы видеть в новом предложении.
Группа стран также призвала ввести ограничения на ядерный сектор россии. Но эти попытки уже не раз встречали сопротивление, поскольку против них выступает слишком много государств-членов.
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Новые меры, вероятно, будут включать в себя версию ЕС будущего запрета G7 на российские алмазы. Ранее попытки ввести санкции против российских драгоценных камней в Европе встретили сопротивление со стороны ведущих стран-импортеров, таких как Бельгия, которые утверждали, что простой запрет без глобального соглашения просто переместит прибыльную торговлю драгоценными камнями в другие места. Механизм G7 направлен на отслеживание драгоценных камней через границы, а также на введение прямого запрета на покупки с 1 января и косвенного запрета, который будет действовать постепенно.
Любой новый пакет, вероятно, также будет включать в себя дальнейшие шаги по ограничению возможности россии обойти санкции ЕС через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Турция.
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В рамках обсуждений комиссия в ближайшие недели выдвинет предложения по введению налога на непредвиденные доходы от замороженных активов российского центрального банка, генерируемых в клиринговых палатах, несмотря на противодействие со стороны Европейского центрального банка.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, вероятно, будет настаивать на введении налога на непредвиденные доходы после предыдущего обещания, но государства-члены выразили обеспокоенность правовой и финансовой стабильностью. Поскольку активы российского центрального банка заморожены примерно на 200 млрд евро, некоторые европейские лидеры призвали направить часть этой суммы на восстановление Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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