США ввели новые масштабные санкции против рф — Finance.ua

США ввели новые масштабные санкции против рф Сегодня 11:45 — Мир

США ввели новые масштабные санкции против рф

В четверг, 14 сентября, США ввели новый пакет санкций против российской федерации. Под ограничения попали банки, фабрики и суда.

Об этом сообщает Минфин США

Под американские санкции попали следующие российские миллиардеры:

Искандар Махмудов;

Андрей Бокарев;

Игорь Алтушкин.

Отмечается, что под ограничения попали 24 физических лица, среди них граждане Грузии и Польши.

«Сегодняшними санкциями Соединенные Штаты продолжают неутомимую работу, нацеленную на российские военные цепочки поставок и лишение путина оборудования, технологий и услуг, необходимых ему для ведения варварской войны против Украины… Мы также четко дали понять, что те физические и юридические лица, которые получают выгоду от вторжения и своей близости к кремлю, будут привлечены к ответственности, и сегодняшние действия демонстрируют наше глобальное влияние в навязывании серьезных расходов путинским олигархам», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

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Также под ограничения попали предприятия:

«АвтоВАЗ»;

«Москвич»;

«Трансмашхолдинг»;

«росавтодор»;

НПО «Сатурн»;

«Синко-Банк»;

«российская медная компания»;

«Объединенная металлургическая компания»;

«Соллерс».

Минфин США уточняет, что кроме российских компаний под санкции попали юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР. В общей сложности под американские рестрикции попали почти 150 юридических лиц.

Также США ввели санкции против двух плавучих танкеров-хранилищ с флагом Панамы.

В сообщении отмечается, что рф полагается на предприятия третьих стран, которые продолжают импортировать товары двойного назначения, чтобы обеспечить возможность ведения войны против Украины. «Министерство финансов США неоднократно поднимало вопрос об отправке или перевалке товаров двойного назначения в россию перед правительством Турции и турецким частным сектором», — говорится в сообщении.

По данным Минфина США, речь идет о турецких компаниях Margiana Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi и Demirci Bilisim Ticaret Sanayi Limited Sirketi.

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Издание Reuters пишет, что администрация президента США Джо Байдена планирует добавить в список санкций пять турецких компаний и одного гражданина Турции.

«Внесенные в список санкций, которые включают судоходные и торговые компании, обвиняются в помощи по ремонту судов, связанных с Министерством обороны, подпадающих под санкции, и помощи в передаче „товаров двойного назначения“», — говорится в материале.

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