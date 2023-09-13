ЕС продлил персональные санкции в связи с войной рф, но исключил четырех человек — Finance.ua

ЕС продлил персональные санкции в связи с войной рф, но исключил четырех человек Сегодня 17:30 — Фондовый рынок

ЕС продлил персональные санкции в связи с войной рф, но исключил четырех человек

Евросоюз в очередной раз продлил на следующие полгода персональные санкции, введенные в связи с российской агрессией против Украины, однако исключил из списков четырех человек.

Об этом идет речь в объявлении Еврокомиссии.

Совет ЕС 12 сентября решил продлить ограничения в отношении лиц, причастных к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, на следующие шесть месяцев — до 15 марта 2024 года.

Речь идет о персональных санкциях против 1800 физических и юридических лиц, таких как ограничение на въезд, замораживание активов, запрет предоставления им финансовых или других материальных ресурсов.

Одновременно Совет ЕС решил вычеркнуть из списка четырех физических лиц. Их имена не называются.

Ранее неофициально сообщали , что из санкционных списков могут исключить трех российских бизнесменов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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