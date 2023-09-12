ЕС не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов — Reuters Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

ЕС не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов — Reuters

Евросоюз не планирует продлевать санкции, введенные против трех российских бизнесменов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Речь идет о российском бизнесмене Григории Берёзкине, миллиардере Фархаде Ахмедове и бывшем руководителе российской компании электронной коммерции Ozon Александре Шульгине.

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Как уточняет Reuters, срок действия санкций в отношении трех россиян истекает 15 сентября — ограничения требуют продления каждые полгода. ЕС требуется единодушии всех 27 стран-членов блока для введения санкций.

Напомним, Александр Шульгин добился того, чтобы против него не применяли ограничения, через Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Менеджера добавили в список санкций 8 апреля 2022 года, через несколько дней он ушел с руководящей должности.

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