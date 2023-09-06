Санкции останутся: суд ЕС отклонил жалобу российского олигарха — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Санкции останутся: суд ЕС отклонил жалобу российского олигарха

Фондовый рынок
18
На фоне массовых антироссийских санкций Суд ЕС отклонил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его супруги Галины Пумпянской на санкции Евросоюза.
Как отмечается в решении Суда ЕС, ограничительные меры против Пумпянского и его супруги оставлены в силе. Вопреки утверждениям Пумпянского, Суд ЕС признал доказательства, предоставленные Советом ЕС, которые позволяют сделать вывод: включение олигарха в список санкций было обоснованным.
«Хотя Дмитрий Пумпянский не принимал непосредственного участия в военном наступлении на Украину, он задействован в секторах экономики, представляющих значительный источник доходов для правительства российской федерации», — заявил Суд.
«Суд также отмечает, что вопреки утверждениям Дмитрия Пумпянского и его супруги, включение их имен в список не является неоправданным, произвольным и непропорциональным ограничением их фундаментальных прав, включающих, среди прочего, право на уважение частной и семейной жизни, жилья и коммуникаций» , — заявили в Суде.
Там также отметили, что компетентный орган государства-члена может разрешить лицам, внесенным в санкционный список, въезд на территорию Европейского Союза, в частности, по неотложным гуманитарным соображениям.
Пумпянский — владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли ОАО TMK — поставщика «Газпрома».
Он подвергся санкциям со стороны Великобритании, ЕС и США после полномасштабного вторжения рф в Украину.
Великобритания заявила, что миллиардер, состояние которого оценивается в 1,84 миллиарда фунтов стерлингов, является одним из «ближайших к путину» олигархов.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.