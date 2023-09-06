Санкции останутся: суд ЕС отклонил жалобу российского олигарха — Finance.ua

Санкции останутся: суд ЕС отклонил жалобу российского олигарха Сегодня 16:17 — Фондовый рынок

На фоне массовых антироссийских санкций Суд ЕС отклонил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его супруги Галины Пумпянской на санкции Евросоюза.

Как отмечается в решении Суда ЕС, ограничительные меры против Пумпянского и его супруги оставлены в силе. Вопреки утверждениям Пумпянского, Суд ЕС признал доказательства, предоставленные Советом ЕС, которые позволяют сделать вывод: включение олигарха в список санкций было обоснованным.

«Хотя Дмитрий Пумпянский не принимал непосредственного участия в военном наступлении на Украину, он задействован в секторах экономики, представляющих значительный источник доходов для правительства российской федерации», — заявил Суд.

«Суд также отмечает, что вопреки утверждениям Дмитрия Пумпянского и его супруги, включение их имен в список не является неоправданным, произвольным и непропорциональным ограничением их фундаментальных прав, включающих, среди прочего, право на уважение частной и семейной жизни, жилья и коммуникаций» , — заявили в Суде.

Там также отметили, что компетентный орган государства-члена может разрешить лицам, внесенным в санкционный список, въезд на территорию Европейского Союза, в частности, по неотложным гуманитарным соображениям.

Пумпянский — владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли ОАО TMK — поставщика «Газпрома».

Он подвергся санкциям со стороны Великобритании, ЕС и США после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Великобритания заявила, что миллиардер, состояние которого оценивается в 1,84 миллиарда фунтов стерлингов, является одним из «ближайших к путину» олигархов.

УНІАН По материалам:

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