Європейський суд уперше зняв санкції з російського топбізнесмена — Finance.ua

Європейський суд уперше зняв санкції з російського топбізнесмена Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

Європейський суд уперше зняв санкції з російського топбізнесмена

Європейський суд загальної юрисдикції у Люксембурзі ухвалив зняття санкцій Євросоюзу з колишнього генерального директора маркетплейсу Ozon Олександра Шульгіна — після того як він залишив свою посаду.

Про це повідомляє РБК із посиланням на текст судового рішення.

Обмеження щодо Шульгіна запровадили 8 квітня 2022 року. Євросоюз називав його «впливовим бізнесменом» через посаду в Ozon, а також наголошував на участі росіянина у зустрічі з володимиром путіним у кремлі 24 лютого минулого року. Тоді вони спільно обговорювали продовження роботи в умовах санкцій.

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Через три дні після рішення ЄС Шульгін залишив посаду та вийшов зі складу ради директорів. У список санкцій внесли уточнення, пов’язане з тим, що менеджер більше не очолює маркетплейс, проте позначка про його впливовість залишилася. Згідно з уточненим обґрунтуванням, він «залучений до економічних секторів, які забезпечують суттєве джерело доходів для уряду» росії.

У суді захист Шульгіна заявив про безпідставність санкцій щодо росіянина через відсутність його впливу на бізнес після звільнення з компанії. Своєю чергою Рада Євросоюзу не змогла підтвердити своє переконання, що навіть без посади гендиректора у великому маркетплейсі менеджер може мати такі ж впливові позиції.

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