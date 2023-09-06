Санкції залишаться: суд ЄС відхилив скаргу російського олігарха — Finance.ua
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Санкції залишаться: суд ЄС відхилив скаргу російського олігарха

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На тлі масових антиросійських санкцій Суд ЄС відхилив скаргу російського олігарха Дмитра Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської на санкції Євросоюзу.
Як зазначається в рішенні Суду ЄС, обмежувальні заходи проти Пумпянського та його дружини залишені в силі. Всупереч твердженням Пумпянського, Суд ЄС визнав докази, надані Радою ЄС такими, що дозволяють зробити висновок: включення олігарха до списку санкцій було обґрунтованим.
«Хоча Дмитро Пумпянський не брав безпосередньої участі у військовому наступі на Україну, він задіяний в секторах економіки, які представляють значне джерело доходів для уряду російської федерації», — заявив Суд.
«Суд також зазначає, що, всупереч твердженням Дмитра Пумпянського і його дружини, включення їх імен до списку не є невиправданим, довільним і непропорційним обмеженням їх фундаментальних прав, які включають, серед іншого, право на повагу приватного і сімейного життя, житла та комунікацій», — заявили в Суді.
Там також зазначили, що компетентний орган держави-члена може дозволити особам, внесеним до санкційного переліку, в'їзд на територію Європейського Союзу, зокрема, з невідкладних гуманітарних міркувань.
Пумпянський — власник і голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі ВАТ TMK, що є постачальником «Газпрому».
Він зазнав санкцій з боку Великої Британії, ЄС та США після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Великобританія заявила, що мільярдер, статок якого оцінюється в 1,84 мільярда фунтів стерлінгів, є одним з «найближчих до путіна» олігархів.
За матеріалами:
УНІАН
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