Европейский суд впервые снял санкции с российского топ-бизнесмена — Finance.ua

Европейский суд впервые снял санкции с российского топ-бизнесмена Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Европейский суд впервые снял санкции с российского топ-бизнесмена

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге снял санкции Евросоюза с бывшего генерального директора маркетплейса Ozon Александра Шульгина — после того как он покинул свой пост.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст судебного решения.

Ограничения по Шульгину ввели 8 апреля 2022 года. Евросоюз называл его «влиятельным бизнесменом» из-за должности в Ozon, а также подчеркивал участие россиянина во встрече с владимиром путиным в кремле 24 февраля прошлого года. Тогда они вместе обсуждали продолжение работы в условиях санкций.

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Три дня спустя после решения ЕС Шульгин покинул пост и вышел из состава совета директоров. В список санкций были внесены уточнения, связанные с тем, что менеджер больше не возглавляет маркетплейс, однако отметка о его влиятельности осталась. Согласно уточненному обоснованию, он «вовлечен в экономические сектора, обеспечивающие существенный источник доходов для правительства» россии.

В суде защита Шульгина заявила о безосновательности санкций в отношении россиянина из-за отсутствия его влияния на бизнес после увольнения из компании. В свою очередь, Совет Евросоюза не смог подтвердить свое убеждение, что даже без должности гендиректора в крупном маркетплейсе менеджер может иметь такие же влиятельные позиции.

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Укрінформ По материалам:

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