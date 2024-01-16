Швейцария выделит более 1,7 миллиарда долларов на восстановление Украины до 2028 года — Finance.ua

Швейцария выделит более 1,7 миллиарда долларов на восстановление Украины до 2028 года Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Швейцария выделит более 1,7 миллиарда долларов на восстановление Украины до 2028 года

Швейцария планирует выделить на восстановление Украины на период 2025—2028 годов 1,5 миллиарда франков (1,75 миллиарда долларов) в рамках стратегии международного сотрудничества.

Об этом заявила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амгерд на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«Швейцария делает большой фокус на восстановлении… Политическим компасом восстановления служат принципы, заложенные на конференции в Лугано. На поддержку Украины Швейцария запланировала на период с 2025-го по 2028 год 1,5 млрд франков в рамках стратегии по международному сотрудничеству», — заявила Амгерд.

Также Амгерд обсудила с Зеленским вопросы гуманитарного разминирования в Украине и продовольственную безопасность, связанную с ограничением вывоза зерна и продовольствия по Черному морю из-за российской агрессии.

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«Если в такой большой стране-экспортере, как Украина, будут собирать меньше урожая, продуктов питания, то это будет иметь большие негативные последствия. Учитывая это, мы обсуждали усилия ООН, направленные на облегчение беспрепятственного вывоза продуктов питания и удобрений из Украины через Черное море», — добавила президент.

Она подчеркнула, что решение россии не продлевать зерновую инициативу представляет угрозу продовольственной безопасности во всем мире.

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