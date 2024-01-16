Швейцария выделит более 1,7 миллиарда долларов на восстановление Украины до 2028 года — Finance.ua
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Швейцария выделит более 1,7 миллиарда долларов на восстановление Украины до 2028 года

Казна и Политика
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Швейцария выделит более 1,7 миллиарда долларов на восстановление Украины до 2028 года
Швейцария выделит более 1,7 миллиарда долларов на восстановление Украины до 2028 года
Швейцария планирует выделить на восстановление Украины на период 2025—2028 годов 1,5 миллиарда франков (1,75 миллиарда долларов) в рамках стратегии международного сотрудничества.
Об этом заявила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амгерд на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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«Швейцария делает большой фокус на восстановлении… Политическим компасом восстановления служат принципы, заложенные на конференции в Лугано. На поддержку Украины Швейцария запланировала на период с 2025-го по 2028 год 1,5 млрд франков в рамках стратегии по международному сотрудничеству», — заявила Амгерд.
Также Амгерд обсудила с Зеленским вопросы гуманитарного разминирования в Украине и продовольственную безопасность, связанную с ограничением вывоза зерна и продовольствия по Черному морю из-за российской агрессии.
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«Если в такой большой стране-экспортере, как Украина, будут собирать меньше урожая, продуктов питания, то это будет иметь большие негативные последствия. Учитывая это, мы обсуждали усилия ООН, направленные на облегчение беспрепятственного вывоза продуктов питания и удобрений из Украины через Черное море», — добавила президент.
Она подчеркнула, что решение россии не продлевать зерновую инициативу представляет угрозу продовольственной безопасности во всем мире.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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