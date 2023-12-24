Сколько украинцев планируют вернуться из Швейцарии домой: опрос — Finance.ua

Сколько украинцев планируют вернуться из Швейцарии домой: опрос Сегодня 06:37 — Мир

Сколько украинцев планируют вернуться из Швейцарии домой: опрос

Швейцария предоставляет убежище более 66 тысячам украинцев. Часть из них планируют остаться в стране, но многие еще не определились по поводу будущего.

Сколько украинских беженцев хотят вернуться в Украину из Швейцарии, рассказывает swissinfo.ch

Согласно опросу, который провели Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Государственный секретариат Швейцарии по миграции (SEM) и исследовательской компании Ipsos, около трети украинских беженцев надеются когда-нибудь вернуться в свою страну происхождения.

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Большая доля (40%) не определилась насчет возвращения в Украину или дальнейшего проживания в Швейцарии.

Еще треть беженцев ответили, что не хотят возвращаться домой. Они назвали следующие основные препятствия для этого:

проблемы безопасности;

российская оккупация региона, в котором они проживали;

отсутствие доступа к медицинской помощи;

отсутствие работы и возможностей к существованию.

21% опрошенных украинских беженцев на момент опроса работали. Но для половины из них нынешняя работа была ниже уровня предыдущей работы в Украине. Около трети опрошенных были безработными, а четверть проходила профессиональное обучение.

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Самое большое препятствие для трудоустройства украинцев в Швейцарии — языковой барьер. Из-за незнания языка невозможно найти работу в соответствии с квалификацией.

В общей сложности 69% украинских беженцев в Швейцарии имеют высшее образование. Подавляющее большинство — 79% - женщины и дети. Большинство опрошенных прибыли в Швейцарию в феврале-апреле 2022 года. Опрос проводился в апреле 2023 года.

По последним данным Госсекретариата по миграции (SEM), в Швейцарии до сих пор находятся около 66 100 человек из Украины со статусом защиты «S». Из страны уехали более 20 тысяч украинских беженцев.

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