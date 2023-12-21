Швейцария выделяет 12,5 миллиона евро на поддержку украинцев в зимний период — Finance.ua
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Швейцария выделяет 12,5 миллиона евро на поддержку украинцев в зимний период

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Швейцария выделяет 12,5 миллиона евро на поддержку украинцев в зимний период
Швейцария выделяет 12,5 миллиона евро на поддержку украинцев в зимний период
Федеральный совет Швейцарии в среду объявил о выделении дополнительных 11,8 миллионов швейцарских франков (12,5 миллионов евро) для помощи украинцам в зимний период.
Об этом говорится в пресс-релизе швейцарского правительства, который цитирует «Европейская правда».
Средства Швейцарии будут направлены на поддержку нескольких неправительственных организаций, оказывающих помощь украинцами в зимний период.
Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству увеличит поддержку программы помощи Гуманитарного фонда ООН в Украине на 1,8 миллиона швейцарских франков. Эти средства предназначены для отопления, зимней одежды, поддержки аренды и утепления жилья.
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Агентство также поддерживает программу зимней помощи Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, выделив 3 миллиона швейцарских франков для внутренне перемещенных лиц и тех, кто проживает на пострадавших от войны территориях.
Государственный секретариат экономического сотрудничества Швейцарии выделяет 10 миллионов швейцарских франков в Фонд энергетической поддержки Европейского энергетического сообщества.
В общей сложности на помощь украинцам этой зимой Швейцария выделила около 26 миллионов франков, говорится в сообщении.
По материалам:
Економічна Правда
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