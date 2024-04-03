Швейцария заморозила всего 5% российских финансовых активов — Кулеба — Finance.ua
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Швейцария заморозила всего 5% российских финансовых активов — Кулеба

Мир
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Швейцария заморозила всего 5% российских финансовых активов — Кулеба
Швейцария заморозила всего 5% российских финансовых активов — Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время Швейцария заморозила 7,5 миллиарда франков (8,2 миллиарда долларов) финансовых активов, принадлежащих российским гражданам и компаниям.
Об этом глава дипломатии сообщил в интервью Swissinfo.
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По словам Кулебы, соответствующее количество составляет всего 5% от общей суммы активов россии в Швейцарии, поскольку их общий объем оценивается в 150 миллиардов франков.
«Мы уверены, что Швейцария может сделать больше. Такие действия дадут понять, что агрессия неприемлема и что все должны соблюдать правила», — подчеркнул министр.
Кроме этого, подчеркнул глава дипломатии, это станет мощным сдерживающим фактором для любых других государств, задумывающихся о начале вооруженной агрессии.
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Напомним, ранее вице-премьер по восстановлению — министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявлял, что Украина сможет получить проценты по замороженным российским активам в этом году, однако реальнее — уже в следующем. Эту тему активно обсуждают на Западе.
Об этом также говорила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая. По ее словам, выплаты репараций Украине в ближайшее время ожидать не стоит, постольку компенсационная комиссия для начала этого процесса может быть создана не раньше, чем через год.
По материалам:
suspilne.media
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