Заморожены $300 миллиардов активов россии — на восстановление Украины нужно гораздо больше Сегодня 07:13 — Казна и Политика

Заморожены $300 миллиардов активов россии — на восстановление Украины нужно гораздо больше

Согласно Третьей оценке убытков и потребностей на восстановление Украины (RDNA3), проведенной при участии Всемирного банка, по состоянию на конец 2023 года потребности на восстановление Украины в результате полномасштабного вторжения россии составляют 486,2 млрд долларов.

Об этом сказала заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая в комментарии Укринформу.

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«Согласно Третьей оценке убытков и потребностей на восстановление Украины (RDNA3), проведенной при участии Всемирного банка, по состоянию на конец 2023 года потребности на восстановление в результате полномасштабного вторжения составляют 486,2 млрд долларов. В мире заморожено около 300 млрд долларов российских суверенных активов, и они, как вы видите, полностью поглощаются той суммой, которая нам необходима для восстановления», — сказала Мудрая.

Она также подчеркнула, что «несправедливо возлагать на плечи граждан страны-жертвы агрессии и наших международных партнеров обязательства по поддержке и восстановлению Украины, пока замороженные российские активы лежат нетронутыми на счетах банков.

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Согласно общепризнанным нормам международного права, государство, совершившее международно-противоправное деяние, несет полную ответственность, в том числе финансовую, по отношению к государству, пострадавшему в результате такого противоправного деяния".

По ее словам, конфискация замороженных активов покажет решимость мирового сообщества не просто в поддержке Украины, а в приверженности поддержке мирового порядка, основанного на международном праве.

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«Привлечение России к международно-правовой ответственности станет бесспорным доказательством того, что положения Устава ООН носят не только декларативный характер, но являются вполне эффективным и живым инструментом поддержания мира и безопасности во всем мире. Если автократы и диктаторы увидят, что могут ничего не потерять за развязывание агрессивных войн, то будущее нашего мира — безрадостное», — сказала Мудрая.

Она также подчеркнула, что очень важно передать замороженные российские активы Украине, ведь «во-первых, речь идет о нашем существовании как государства. Нам нужны ресурсы для обороны, без которых россия не просто захватит Украину, но и уничтожит нашу идентичность. Кроме того, на прошлой неделе россия произвела самый масштабный обстрел энергетической инфраструктуры Украины за все 10 лет войны. Восстановление некоторых поврежденных объектов займет несколько лет. Мы видим, что россия до сих пор способна наносить такие удары, и что нам необходимы миллиарды долларов для преодоления их последствий».

Укрінформ По материалам:

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